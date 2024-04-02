Информационная система «Феликс» «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО

Минцифры России включило в реестр российского программного обеспечения собственную разработку «Ростелекома» — систему автоматизации проектного управления «Феликс». Это решение класса PPM (Project Portfolio Management), которое позволяет управлять портфелем проектов компании.

«Феликс» — единое информационное пространство, предназначенное для повышения эффективности процессов планирования, управления, контроля сроков выполнения работ и деятельности команд в рамках портфелей проектов. Система позволяет автоматизировать процессы стратегического и тактического контроля проектной деятельности предприятия.

За основу информационной системы (ИС) был взят Стандарт управления проектом (PMI PMBOK). С помощью ИС «Феликс» требовалось решить следующие задачи: автоматизация всего процесса проектного управления, уход от разрозненного неформализованного способа хранения проектной документации, создание одного достоверного и актуального источника информации о проектах, вовлечение ключевых участников через информирование о важных событиях в проектах.

Программное решение позволяет вести реестр всех проектов, программ и портфелей проектов предприятия. ИС является основным источником информации по проектам: графики работ, команда проекта, проектная мотивация, бизнес-кейсы, автоматизированные статус-отчеты, описание и мониторинг рисков, КПЭ, реестр извлеченных уроков, почасовой учет рабочего времени сотрудников и многое другое.

«Феликс» интегрируется в ИТ-ландшафт предприятия, в частности, с BI-системой и финансовыми ERP-системами. Для информирования используется корпоративная почта и чат-бот, реализованы механизмы импорта и экспорта данных из форматов MS Excel и MS Project. Каждый проект в ИС «Феликс» может быть интегрирован с проектом или пространством в Jira и Confluence. В системе формируется графический дашборд по всем портфелям проектов, отчетность с ключевыми индикаторами процесса проектного управления.

«Решения для цифровизации систем управления становятся наиболее актуальными, учитывая возрастающую потребность бизнеса и корпораций в российских ИТ-системах и стремление к эффективному использованию ресурсов. «Феликс» уже используется в «Ростелекоме» с 2020 г. Начиная с 2023 г. ИС используется как основная корпоративная система портфельного управления в ведении корпоративного проектного офиса «Ростелекома». В настоящее время в системе ведется уже боле 1400 крупных программ и проектов в разных подразделениях компании, в том числе коммерческих», — сказал руководитель проектного управления «Ростелекома» Александр Нудельман

«Феликс» активно развивается в связи с планами «Ростелекома» по выводу системы на российский рынок ПО с возможностью установки решения в контуре заказчика или облаке. В том числе рассматривается возможность внедрения функций искусственного интеллекта для автоматизации задач.