diHouse расширяет портфель товарами категории «Элементы питания»

Компания diHouse объявляет о расширении своего портфеля категорией «Элементы питания» и заключении контрактов с известными брендами-производителями GP, СТАРТ, Varta и GoPower. Ранее компания начала сотрудничество с брендом «Космос», который производит электро- и светотехнические товары, в том числе элементы питания. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок электроники находится на подъеме, и рост продаж наблюдается во многих сегментах. В частности батарейки – один из самых актуальных в быту продуктов, спрос на который всегда остается стабильно высоким. По оценкам экспертов объем российского рынка элементов питания (батареек) по итогам 2023 гю составил 15 млрд. руб. Расширение ассортимента категории «Элементы питания» позволит партнерам diHouse консолидировать закупки и делать заказы на различную электронику, включая и элементы питания для приобретаемых товаров. Как показывает практика, такой подход позволяет партнерам оптимизировать расходы на закупку электроники.

Компания diHouse предлагает различные типы батареек GP, «Старт», Varta и GoPower: алкалиновые батарейки АА, ААА, С и D, батарейки крона, литиевые дисковые батарейки, батарейки для фотоаппаратов, перезаряжаемые аккумуляторы с зарядными устройствами, пуговичные и солевые батарейки. Также в ассортименте представлены и другие категории товаров от GoPower и «Старт».

Также в ассортименте представлены и другие категории товаров от GoPower: зарядные устройства, адаптеры, кабели, карты памяти, флеш-накопители. Бренд «Старт», кроме батареек, предлагает декоративные светильники, настольные лампы, потолочные светильники, фонари, светодиодные лампы, удлинители, клей.