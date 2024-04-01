В школу с «Госуслугами»: создайте черновик заявления до 1 апреля и подайте его первыми

Все школы России, которые принимают заявления через «Госуслуги», начнут запись в первый класс до 1 апреля включительно. Более 4 тыс. образовательных учреждений уже начали приемную кампанию. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Детей будут зачислять в той очередности, в которой их представители подадут заявки. Чтобы увеличить шансы на поступление в желаемую школу, можно заранее создать черновик заявления на портале «Госуслуг». Когда откроется запись, останется только нажать кнопку «Отправить».

После формирования черновика появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание.

280 тыс. черновиков создали родители и опекуны будущих первоклассников на «Госуслугах» в тех регионах, где приемная кампания еще не началась. 94 тыс. заявлений в первый класс уже подали в школы.

Где уже стартовала запись в первый класс: Вологодская область, Еврейская автономная область, Иркутская область, Карелия, Кемеровская область, Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Новгородская область, Смоленская область, Томская область, Удмуртская область, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область.

До какого числа можно подать заявление: в школу по адресу прописки — до 30 июня; в любую школу, если у ребенка есть льгота, — до 30 июня; в школу в другом районе, если льгот нет, — с 6 июля по 5 сентября.

Сервис Госуслуг по записи детей в первый класс разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Он доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, там подать заявление в школу можно на региональных порталах.