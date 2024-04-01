«ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), «Ростелеком» и производитель электроники Fplus заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, компании будут совместно создавать и продвигать импортонезависимые программно-аппаратные комплексы (ПАК). Первым совместным проектом станет формирование доверенной экосистемы мобильных и стационарных пространств для работы в виртуальной среде и безопасной коммуникации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Как стратегический поставщик тепла ТЭК заинтересован в скорейшем выполнении задачи по укреплению технологического суверенитета, поставленной Президентом России. Применение отечественных цифровых продуктов и сервисов для нас — гарантия безопасности и залог устойчивого развития. Мы активно внедряем проверенные эффективные решения, включенные в Единый реестр отечественного ПО Минцифры», — сказал генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

Среди решений, которые будут внедрены на предприятии, — аппаратная платформа Fplus c интегрированной отечественной мобильной операционной системой (ОС) «Аврора». Российская ОС позволяет создавать и использовать доверенные решения для мобильных рабочих мест. Система помогает обезопасить данные, не передавая их на сторонние серверы. Дополнительный уровень защиты обеспечивает отечественная криптография. Использовать операционную систему планируется с продуктом «АВРОИД Платформа» — программной средой для защищенного запуска Android-приложений. Безопасные виртуальные пространства для работы на предприятии создадут на основе VDI-решения Basis Workplace и платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix Standard, которые являются частью экосистемы компании «Базис» (ГК «Ростелеком»).

Новый комплекс будет использоваться, в том числе, ремонтными бригадами ГУП «ТЭК СПб», оснащенными планшетами для мониторинга дефектов на тепловых сетях.

«Кооперация крупнейших в своей отрасли компаний облегчит переход ГУП «ТЭК СПб» с зарубежной ИТ-инфраструктуры на отечественную. Использование российских ПАК снижает технологические ограничения, обеспечивает доступный стек технологий, повышает эффективность и безопасность рабочих мест сотрудников, что в перспективе сократит операционные расходы заказчика», — сказал старший вице-президент «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Энергетическая отрасль сейчас уделяет повышенное внимание цифровизации, импортозамещению и безопасности. Программно-аппаратные комплексы, которые мы совместно разработаем, решат задачи заказчика сразу по всем трем направлениям, так как позволят перевести привычные процессы в цифровой формат, получат надежную внешнюю и внутреннюю защиту данных и будут полностью построены на продуктах российских вендоров», — сказала директор по развитию клиентских ПАК Fplus Екатерина Бурчина.

Отметим, ГУП «ТЭК СПб» реализует стратегию цифровой трансформации предприятия, что отвечает целям национального проекта «Цифровая экономика».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).