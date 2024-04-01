Системы мониторинга здоровья и электронные бирки: как продукция столичных компаний помогает животноводам

В Москве работает свыше 4,2 тыс. промышленных площадок. Они создают продукцию, которая находит применение во многих отраслях: в энергетике, науке, промышленности и, в частности, сельском хозяйстве. Так, благодаря московским промышленникам станет удобнее проводить мониторинг здоровья, а также сертифицировать сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учета нефтепереработки). Для этого власти предоставляют предприятиям ряд антикризисных инструментов и более 20 системных мер поддержки. Среди них – льготные займы и компенсации, которые помогают промышленникам экономить собственные средства и направлять их в свое развитие – расширение производства и ассортимента. В частности, этой поддержкой в 2023 г. воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию. В прошлом году эта компания нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%. А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», – сказал Владислав Овчинский.

Ассортимент компании ISBC включает в том числе двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных. В 2023 г. их производство выросло на 20%. Электронные RFID-метки изготавливают из полиуретана. Конструкция изделий снижает возможный негативный эффект от крепления бирки на ухо животного. Особая крепежная система минимизирует риск срыва метки, а специальные вентиляционные отверстия на бирке делают процесс заживления места имплантации менее травматичным и более быстрым.

Система столичного производителя «Спектрально-динамические системы» – резидента технопарка «Мосмедпарк» – успешно прошла первый этап опытной эксплуатации системы ежедневного мониторинга здоровья крупного рогатого скота. Исследования показали, что она позволит на 20-50% снизить заболеваемость животных. Установленный на шее коровы датчик собирает волновой сигнал и передает его на сервер компании, проанализированные данные получает ветеринар. Система позволяет на ранней стадии обнаружить, в частности, мастит у коров. Своевременное обнаружение и лечение позволяет прибегнуть к минимальному лечению антибиотиками.