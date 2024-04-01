Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC

Разработчик ИТ-решений для цифрового строительства компания Sarex объявила о старте программы по переходу с облачного решения Autodesk BIM 360 на отечественное решение СОД Sarex. До настоящего момента услуга переноса данных предоставлялась на коммерческой основе или в рамках расширенного пакета поддержки пользователей.

Катализатором запуска программы стал рост числа запросов со стороны строительных компаний и промышленных предприятий, желающих экстренно мигрировать из облака Autodesk в связи с отключением российских пользователей от сервиса американского вендора. Блокировка лицензией BIM 360 и ACC на территории Российской Федерации парализует работу с документацией на стройке и в офисе и может привести к потере всех накопленных данных.

Бесплатная программа перехода, объявленная Sarex, включает в себя оперативный, за одну неделю, и безопасный перенос данных из Autodesk BIM 360 и Autodesk Construction Cloud, обучение администраторов СОД, помощь в настройке, а также предоставление одного месяца бесплатного использования всего функционала СОД Sarex с прямой пользовательской поддержкой.

В течение двух последних лет на СОД Sarex перешли компании промышленного и гражданского строительства, среди них застройщики «Инград», «ГАЛС», MR Group.

«СОД Sarex изначально задумывался как внутренний функционал для работы с документами в рамках других модулей платформы, который по мере развития стал самостоятельным продуктоми отечественной заменой Autodesk BIM 360, – сказал Богдан Бохонов, директор по продукту в Sarex. – При этом продукт обладает не только интерфейсом и функционалом, к которому привыкли пользователи Autodesk BIM 360, но и преимуществами отечественной разработки: Sarex размещает данные на российских серверах, имеет русскоязычный интерфейс и обеспечивает гибкую настройку процессов, принятых в российских компаниях».

Другие важные преимущества, которые отмечают пользователи СОД Sarex, – это развертывание системы в контуре заказчика и возможность кастомизации продукта и двусторонней работы по его интеграции с активным участием специалистов со стороны разработчика. Это, в частности, отмечали представители компаний «Инград», MR Group, «УралХим».

«С 2022 г. покупка решений Autodesk стала нетривиальной задачей со множеством переменных, – сказал Богдан Бохонов. – Не каждая компания готова идти на риск, важно быть уверенным, что документация всегда будет доступна на всех проектах. Сегодня мы наблюдаем волнообразный скачок обращений по миграции на софт Sarex от компаний, которые откладывали переход до последнего».

«Наша задача – помочь пользователям сохранить данные, в кратчайший срок перейти на безопасное решение с минимальным спадом производительности, – отметила Татьяна Ерофеева, директор по развитию СОД Sarex. – Только такая стратегия на текущий момент позволит компаниям создать надежную IT-инфраструктуру для развития и масштабирования бизнеса».