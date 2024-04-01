«Первый Бит» помог логистической компании автоматизировать свои бизнес-процессы

Международный ИT-интегратор «Первый Бит» завершил проект автоматизации логистических процессов с помощью новейшей платформы «1С:Предприятие 8» в ведущей транспортной компании ООО «Логистик Перфоманс». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Логистик Перфоманс» предоставляет широкий спектр услуг, включая международные и внутренние перевозки, складское хранение, таможенное оформление и многое другое.

Ранее в компании создавали документы по автотранспорту вручную на бумажных носителях, сотрудникам приходилось выполнять двойную работу.

Данные для отчетности переносились в «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» вручную, после чего много времени тратилось на сверку правильности перенесенной информации. Кроме того, в компании не было структурированных данных по автотранспорту и необходимым показателям.

Перед специалистами «Первого Бита» главной задачей стояло внедрение единой информационной системы с возможностью дальнейшей регулярной поддержки.

Также в основные задачи входило формирование отраслевой документации в автоматическом режиме с доработкой печатных форм, настройка функционала маршрутизации заявок и интеграция с основной учётной системой «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» с используемой системой мониторинга транспорта.

Для решения поставленных задач специалистами Центрального Офиса Первого Бита было принято решение внедрить систему «1С:Предприятие 8.Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».

Данная система решает задачи учета сборных, комплектных и мультимодальных заказов с использованием как собственного, так и привлеченного транспорта.

«По результатам внедрения системы управления автотранспортом наша компания обеспечила недостижимую ранее скорость формирования и распределения заявок, а также прозрачность учета внутри основных процессов организации», – сказал менеджер отдела транспортной логистики компании «Логистик Перфоманс», Владислав Лобачев.

Говоря о результатах проекта, Лобачев рассказал, что эксперты компании «Первый Бит» изучив все пожелания клиента, предложили оптимальный продукт, полностью подходящий под его запрос. На базе «1С:Предприятие 8» была сформирована система автоматизации в «Логистик Перфоманс», а также проведена установка, первичная настройка системы и обучение сотрудников клиента.

***

ООО «Логистик Перфоманс» – транспортная компания, специализирующаяся на организации эффективных и надежных перевозок грузов. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая международные и внутренние перевозки, складское хранение, таможенное оформление и многое другое.

«Первый Бит» – интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИIT-решений – более 70 вендоров. В команде – более 8 тыс. специалистов.