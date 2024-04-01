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Ничего лишнего: пакеты ЭЦП «под ключ» от Esmart®

Esmart запускает Esmart® Token SET – комплексное решение для получения и работы с ЭЦП, которое избавит от лишних хлопот при покупке электронной подписи. EsmartT® Token SET позволяет юридическим лицам сэкономить на ненужных опциях и приобрести КЭП в комфортном режиме по безналичному расчету. Больше не придется тратить время и силы на оформление возмещения расходов сотрудникам на покупку Электронной подписи — готовые пакеты Esmart® Token SET всегда будут под рукой в случае необходимости. При этом предусмотрены индивидуальные условия для оптовых заказов. Об этом CNews сообщили представители Esmart.

В зависимости от текущих задач клиенты могут выбрать один из четырех готовых пакетов Электронной подписи от Esmart®. Защищенный USB-носитель для ЭЦП в составе Esmart® Token SET – Esmart® Token 192К, сертифицированный ФСТЭК России и рекомендованный ФНС России.

«Пакет S» включает запись ЭП в аккредитованном УЦ. Покупатели «Пакета L» в дополнение к этим опциям получают единоразовую настройку рабочего места. «Пакет PRO lite» содержит также встроенную лицензию КриптоПро CSP 5.0 на срок действия КЭП. А в составе самого обширного «Пакета PRO» запись ЭП в аккредитованном УЦ, единоразовая настройка рабочего места и встроенная лицензия КриптоПро CSP 5.0 на срок действия КЭП.

Команда Esmart® разработала максимально удобную схему приобретения Esmart® Token SET с учетом всех нюансов действующего законодательства. Комплексное решение Esmart® Token SET работает при поддержке ITCOM – аккредитованного Минцифры России удостоверяющего центра. Пакеты отEsmart® представлены в широкой партнёрской сети, включая пункты выдачи популярных маркетплейсов Ozon и Wildberries.

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Esmart – производитель устройств для бесконтактной идентификации пользователей и защищенного хранения информации. Esmart® объединяет наиболее современные технологии, сильную команду и лучшие традиции российской науки. Бренд появился в 2013 г. в Зеленограде – одном из основных научно-производственных центров микроэлектроники в России. Здесь сосредоточен весь цикл создания продуктов Esmart® – от идеи до производства. В портфеле ESMART® два продуктовых направления – считыватели Esmart® Reader и ключевые носители Esmart® Token. Решения Esmart® используют сотни крупнейших компаний, госкорпораций, образовательных и государственных учреждений России, включая ЗАГСы России, «Донстрой», «МТС Бан»к, школы Архангельской области, проект «Москвенок», НЛМК. Esmart® Token 192К – новый сертифицированный ФСТЭК России ключевой носитель Esmart®; более, чем в два раза превосходит прошлую версию по объему памяти, доступной для пользователя. Этот USB-токен в металлическом корпусе органично объединяет эргономичный дизайн и высокие стандарты безопасности. Продукт создан для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров СКЗИ, профилей, паролей и ключевых сертификатов пользователей. Esmart® Token 192К рекомендован «Госуслугами» и ФНС России.

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