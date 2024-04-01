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Getmobit выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания Getmobit, поставщик технологий управления инфраструктурой рабочих мест, выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation.

Российский технологический вендор Getmobit масштабирует возможности своей экосистемы «умных рабочих мест», построенной вокруг платформы GM Smart System и терминала GM-Box G1. Новое поколение программных продуктов выходит на рынок под торговой маркой GM Smart System New Generation. На сегодняшний день это единственное на рынке решение, позволяющее корпорациям обеспечить управляемый и защищенный доступ к цифровым ресурсам с любого устройства конечного пользователя – ПК, ноутбука или тонкого клиента (ТК). Платформа объединяет устройства в единую систему, автоматизирует их подготовку и эксплуатацию, обеспечивая «из коробки» подключение к облачным сервисам и инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI) из любого места.

Созданная с использованием GM Smart System New Generation программная среда управления парком устройств позволяет бизнесу сохранить не только вложенные инвестиции, но и перевести компанию на новый уровень технологической зрелости, соблюсти требования к использованию российского программного обеспечения и учесть требования регуляторов в области обеспечения информационной безопасности. Таким образом заказчики получают технологичный инструмент для «демонтажа» иностранных решений в пользу отечественных и адаптации пользователей к изменениям в ИТ-ландшафте.

Если говорить о преимуществах для системных администраторов, то GM Smart System New Generation снимает с них задачу «ручного» формирования прошивки и установки приложений на автоматизированное рабочее место пользователя. Процесс внедрения системы сводится к выработке типовых шаблонов настроек с учётом требований существующих бизнес-процессов, которые привязываются к группам пользователей по заданным правилам. Среди возможностей – автоматическое обнаружение тонкого клиента и передача информации о нем в систему управления, распределение команд на установку, обновление и удаление компонентов ПО, выполнение сценариев команд, созданных администратором, настройка операционной системы тонкого клиента и его компонентов, а также настройка гибкой ролевой модели.

Конечный пользователь получает законченное, всегда подготовленное именно для него, рабочее место с единым интерфейсом независимо от того, использует ли он универсальную док-станцию GM-Box, старый ПК или ТК в составе инфраструктуры GM Smart System New Generation, в офисе или из дома. Практически полное отсутствие необходимости локальных настроек позволяет пользователю приступить к работе просто введя логин и пароль.

«Новое поколение smart-продуктов – реализация давно задуманных планов, – сказала основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. – Нам всегда хотелось масштабировать концепцию «все в одном» на смежные рыночные ниши. В этом случае мы сработали на опережение, предвосхитив потребности рынка. Спрос на новое решение превысил мои ожидания. Более того, растет интерес производителей «железа» к кооперации с Getmobit по созданию комплексных ПАК с использованием нашего программного обеспечения.

«GM Smart System New Generation дает бизнесу возможность ре-использования старых ПК, ТК и ноутбуков, обеспечения плавного и прогнозируемого перехода от унаследованных иностранных инфраструктурных и прикладных ИТ-продуктов к отечественным, – сказал руководитель центра развития продукта и экспертизы Getmobit Василий Шубин. – Для сервисных компаний такое решение позволяет сформировать единый инфраструктурный контур для создания рабочего места как услуги: с широким набором предложений по парку конечных устройств, используемым системам VDI и IP телефонии. Это отличное решение для компаний как с традиционной организацией офисов, так и с гибридными и удалёнными форматами».

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