В Step Security Data Lake появился GPT-ассистент для расследования инцидентов

Впервые на российском рынке в единую платформу для обнаружения угроз, автоматизации анализа данных и расследования инцидентов встроен генеративный искусственный интеллект на базе локально-развертываемой языковой модели. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Специалисты Step Logic расширили функционал технологической платформы класса TDIR Security Data Lake. Для помощи в проведении расследований, поиске инцидентов и событий информационной безопасности в решение был встроен генеративный искусственный интеллект на базе локально-развертываемой языковой модели – GPT-ассистент.

Программный продукт Security Data Lake является собственной разработкой Step Logic для центров кибербезопасности (SOC) с общим пользовательским интерфейсом, данными и процессами, объединяющей в себе функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), а также автоматизации и оркестрации этих процессов (SOAR).

GPT-ассистент представляет собой дополнительный программный модуль, который может интегрироваться как с локальной, так и публичной моделью платформы.

Аналитик SOC в специальном окне задает вопросы боту-аналитику по событиям, связанными с данными из расследуемого инцидента информационной безопасности, и получает его интерпретацию ответа на получившийся запрос.

На сегодняшний день нейро-ассистент может обрабатывать несколько типов запросов, связанных с поиском данных в системе. Он выводит списки сводных данных, считает количественные значения, определяет время действия, а также может отвечать на вопросы по функционированию платформы в свободной форме.

«Мы первыми на российском рынке SIEM/IRP/ TDIR-решений предоставили возможность аналитикам и руководителям центров кибербезопасности использовать генеративную модель ИИ при расследовании инцидентов. С помощью нейро-помощника можно быстро определить, когда пользователь, принимавший участие в инциденте, последний раз входил в систему, какие события случались с ним за последние сутки, количество инцидентов в расследовании с заданными параметрами и т.д., – сказал руководитель направления систем управления информационной безопасностью Step Logic Станислав Прищеп. – При этом, утечка данных исключена. Модель ИИ статична, она уже обучена и осуществляет только поиск по данным, не передавая их вовне».

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Step Logic более 30 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 500 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими отечественными и мировыми производителями. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.