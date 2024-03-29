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В пригороде Новосибирска улучшили качество сотовой связи

Более 24 тыс. жителей пригорода Новосибирска могут оценить новые скорости передачи данных в сети LTE и качественные голосовые звонки. Инженеры «МегаФона» смонтировали базовые станции в активно строящихся микрорайонах вблизи Толмачевского шоссе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Радуга Сибири» – жилой микрорайон с собственной набережной, в котором расположены восемь многоэтажных домов. Поскольку комплекс находится на выезде из города, его жителям необходима надежная сотовая связь. Быстрый мобильный интернет четвертого поколения позволит абонентам «МегаФона» с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами: записаться на прием к врачу, делать покупки онлайн, оплачивать коммунальные счета, работать, учиться и общаться. Жители «Радуги Сибири» могут по вечерам смотреть фильмы в хорошем качестве, слушать музыку онлайн, делать красивые фотографии на фоне живописного озера и выкладывать их в социальные сети, звонить по видеосвязи родным и близким, находясь как дома, так и на улице.

Кроме того, строительство телеком-объектов в микрорайоне расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

«Прежде, чем монтировать новое оборудование, мы анализируем потребности наших абонентов и нагрузку на сеть в той или иной локации. Например, для улучшения качества мобильных услуг в микрорайоне «Радуга Сибири», мы задействовали наиболее эффективные для густонаселенных локаций частотные диапазоны LTE. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Также мы улучшили покрытие на территории всего микрорайона, включая набережную и близлежащий частный сектор», - сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Новый телеком-объект также установили в микрорайоне таунхаусов «Пригородный простор» рядом с Толмачевским шоссе. Уверенный прием сигнала доступен и на железнодорожной станции, построенной специально для жителей пригорода.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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