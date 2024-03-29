В НИУ «МЭИ» разработана интеллектуальная облачная система учета и контроля оборудования

Специалисты НИУ «МЭИ» разработали интеллектуальную облачную систему учета и автоматизированного контроля приборов и оборудования. Уникальность разработанной системы заключается в цифровом документообороте и передаче данных через облачную платформу между разными подразделениями.

Принцип действия программного комплекса основан на взаимодействии чат-бота с базой данных, содержащей информацию об оборудовании. Для сокращения времени поиска необходимой информации предусмотрена система генерации QR-кодов, ссылающихся на облачное хранилище и клеящихся на корпусах приборов. Для мониторинга состояния оборудования и контроля важных дат, связанных с поверкой или аттестацией, предусмотрен алгоритм рассылки уведомлений.

«Одним из приоритетных направлений развития отечественной промышленности является повышение ее надёжности, которая достигается за счет автоматизации и цифровизации технологических процессов. Эффективный контроль и учет оборудования представляют важную логистическую задачу промышленного и научного предприятия. Нашим учёным удалось разработать универсальную интеллектуальную облачную систему учета и контроля оборудования, которая использует передовые технологии систем промышленного интернета вещей и обеспечивает необходимый уровень автоматизации логистики современного предприятия. Разработанный комплекс может охватывать широкий диапазон отраслей промышленности России и стать ключевым дополнением существующих решений», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Разработка выполнялась для задач метрологических лабораторий и научно-исследовательских центров, где качество и достоверность исследований и экспериментов напрямую зависит от точности измерений, которая достигается при помощи своевременной поверки и калибровки приборов. Помимо научно-исследовательских центров свою заинтересованность в результатах проекта проявляли компании, работающие в радиоэлектронной промышленности, где метрологическое оборудование используется для проверки качества изготавливаемых изделий и элементов радиоэлектронной компонентной базы.

Разработанный программный продукт является шагом к цифровизации и автоматизации контроля средств измерений и калибровки оборудования промышленных комплексов Индустрии 4.0.

Отечественный программный комплекс учета и контроля оборудования разработан сотрудниками кафедры основ радиотехники НИУ «МЭИ» под руководством к. т. н. доцента Владислава Крутских.