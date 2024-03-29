В компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» подвели итоги 2023 г.

Выручка группы компаний «ТМХ ИС» от реализованных проектов превысила 10 млрд руб., подтверждая устойчивый рост бизнеса. По сравнению с 2022 г. она возросла более, чем на 50%. Об этом CNews сообщили представители «ТМХ Интеллектуальные Системы».

На сегодняшний день «ТМХ ИС» занимает одну из лидирующих позиций в области разработки современных систем управления движением рельсового транспорта. Для получения новых компетенций и диверсификации бизнес направлений в состав группы вошли три новые компании – «РэйлНекст», «ТМХ ТМ» и НИИТКД. «РэйлНекст» является центром компетенций в сфере радиосвязи и производства цифрового радиооборудования на базе производственно-инжинирингового центра в г. Ижевск. «ТМХ ТМ» в свою очередь сосредоточится на работе в сегменте систем управления для городского рельсового транспорта (метро, трамвай). НИИТКД является уникальным производителем в области решений технического контроля и диагностики подвижного состава.

В течение прошедшего года был осуществлен ряд интересных проектов, среди которых особое внимание заслуживает работа в рамках проекта по созданию Бортового комплекса предиктивной диагностики (БКПД), направленного на повышение надежности подвижного состава и оптимизацию технического обслуживания.

Система успешно прошла испытания на электровозе 2ЭС5К, где она корректно определила дефекты ключевых узлов электровоза в процессе эксплуатации. До конца 2024 года планируется производство и поставка опытных образцов БКПД на ООО «ПК «НЭВЗ» для последующего оснащения электровозов серии 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К.

Еще одним уникальным проектом 2023 г. стало внедрение первой в своей практике безопасной системы дистанционного управления на одном из крупнейших металлургических комбинатов России. Технология создана для предотвращения опасных ситуаций при управлении локомотивами и включает три решения: систему обнаружения препятствий, систему дистанционного управления и систему дистанционного видеоконтроля при движении вагонами вперед. Все компоненты комплекса разработаны компаниями группы ТМХ.

На протяжении 2023 г. продолжалась активная работа по оснащению парка локомотивов РЖД технологией «Виртуальная сцепка». Эта интеллектуальная система позволяет управлять несколькими грузовыми составами по радиоканалу в полностью автоматизированном режиме. В 2023 г. по технологии виртуальной сцепки было проведено 35,863 тыс. пар поездов. В три раза больше по сравнению с 2022 г. На сегодня данной системой уже оснащены более 1,5 тыс. локомотивов серии 3ЭС5К, которые эксплуатируются на Восточном полигоне. И их количество постоянно увеличивается.

Одним из ключевых направлений деятельности ТМХ ИС в 2023 г. по-прежнему остается внедрение цифровых систем управления движением. В системы централизации ж/д предприятий включили 81 стрелочный перевод, 24 светофора и восемь автоматизированных рабочих мест. Впервые был введен в эксплуатацию центр управления трамвайным движением и автоматизированы 24 стрелки трамвайного депо. Системы упростят формирование маршрутов движения составов и организацию маневровых передвижений.

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ООО «ТМХ Интеллектуальные Системы» («ТМХ ИС») – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений для управления движением рельсового транспорта в России и СНГ. Стратегическим приоритетом нашего бизнеса является создание комплексных систем, обеспечивающих развитие беспилотного движения, а также эффективное взаимодействие машин и инфраструктуры. В структуру группы входят такие компании как «АВП Технология», ЛЭС, «Транстелесофт», НИИТКД, «РэйлНекст» и «ТМХ ТМ».