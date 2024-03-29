Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком»

Российский дистрибьютер продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения для мобильных бизнес-операций «Сканпорт» сообщили о завершении проекта по внедрению системы автоматизированного учета маркированных шин в сети магазинов автозапчастей ГК «АвтоДом».

Розничная сеть магазинов автозапчастей «АрсеналАвто» и «АвтоКорт» (входит в ГК «АвтоДом») работает на рынке с 1997 г. Имеет собственный интернет-магазин с услугой доставки по Смоленску и Смоленской области, а также в другие города России.

Ритейлер обратился к разработчику и интегратору мобильных решений для бизнеса – компании «Сканпорт» – с запросом на автоматизацию учета автомобильных шин в рамках требований национальной системы маркировки и обеспечения прослеживаемости товаров «Честный Знак». Мобильное решение должно было обеспечить проверку кодов маркировки (КМ) на легальность, получение информации о товаре при сканировании КМ, выявление расхождений при приемке, автоматизировать инвентаризацию товарных запасов и обмен информацией обо всех действиях с маркированными шинами с товароучетной программой. Решение должно было иметь простой интуитивный интерфейс, легко настраивалось и интегрировалось с учетной системой «1С».

Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения DataMobile версии Online с дополнительным программным модулем «Маркировка» и терминалов сбора данных Chainway C61.

Терминалы сбора данных Chainway C61, на которых остановил свой выбор заказчик, оснащены одним из лучших в отрасли 2D-сканером Zebra SE4710, имеют защиту от попадания влаги и пыли по классу IP65, выдерживают многократные падения на бетон с высоты 1,8 метра. Аккумулятор емкостью 6700 мА*час обеспечивает не менее 12 часов автономной работы устройства. В дополнение к мобильным устройствам заказчик приобрел пистолетные рукоятки, зарядно-коммуникационные кредлы и дополнительные аккумуляторы.

Программное обеспечение DataMobile Online имеет максимальную функциональность, которая решает стандартные задачи учета товарных запасов на складе и в магазине. Помогает упростить и ускорить приемку, инвентаризацию, сбор заказов и отгрузку. Обеспечивает обмен данными с «1С» в офлайн и онлайн режиме. Дополнительный модуль «Маркировка» расширяет возможности DataMobile для работы с системой «Честный Знак», позволяя учесть все требования к учету и реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Внедрение DataMobile и терминалов сбора данных Chinway C61 помогло автоматизировать основные операции с маркированными шинами, начиная от приемки, заканчивая реализацией и выводом кода маркировки из оборота. В результате удалось снизить загруженность персонала, минимизировать ошибки, сократить пересортицу и соблюсти все требования законодательства. Теперь сотрудники магазина могут быстро уточнить информацию о товаре и количестве остатков, проверить поступления от поставщика, убедиться в подлинности кода маркировки, собрать заказ по заданию из «1С», зафиксировать списание и т.д. DataMobile легко настроить под любого пользователя, отметив «галочками» нужные функции, а терминалы сбора данных Chaiway C61 обеспечивают надежность и точность выполнения операций.