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Нейросети защитят пользователей «Яндекс Браузера» от мошенников

Нейросети в «Яндекс Браузере» теперь в режиме реального времени проверяют безопасность сайтов и помогают защитить пользователей от интернет-мошенников, которые пытаются украсть их данные через фишинговые сайты. Мгновенная проверка сайтов помогает отследить мошеннические ресурсы, даже если их создали только что и на них еще никто не заходил. С начала тестирования нейросетей «Яндекс Браузер» выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Встроенные в «Браузер» нейросети проверяют сайт и, если он похож на фишинговый, запускают дополнительную проверку. Алгоритмы анализируют сотни факторов: например, когда был создан ресурс, как часто его посещают, сколько времени на нем проводят, как часто к нему возвращаются, ищут ли сайт в поиске и как на него заходят — напрямую или по ссылке. При этом данные пользователей и текстовая информация со страницы не передаются на серверы. Если сайт действительно опасен, «Яндекс Браузер» предупреждает пользователей, что на него лучше не заходить.

Ежедневно «Яндекс Браузер» фиксирует 1,5 млн попыток посещений фишинговых ресурсов. В 90% случаев это переходы с мобильного телефона — в том числе из мессенджеров, писем и приложений.

Нейросети также защищают от новых видов фишинга, которые появляются постоянно. В последнее время получили распространение сайты, которые имитируют пропавшие из сторов приложения банков и платформы для работы с криптобиржами.

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«Яндекс Браузер» — браузер с генеративными нейросетями. Они помогают создавать тексты и изображения, пересказывают видео и статьи, а также распознают QR-коды в видео. В «Браузере» есть функция закадрового перевода видео с восьми языков. Он предупреждает о подозрительных сайтах, проверяет скачанные файлы на вирусы, защищает от кражи пароли и данные банковских карт. Каждый месяц «Яндекс Браузером» пользуется более 85 млн человек.

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