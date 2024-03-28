В омских селах с вековой историей ускорили мобильный интернет

Более 7 тыс. жителей Омской области могут более комфортно пользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом четвертого поколения от «МегаФона». Оператор реализовал программу рефарминга в сельской местности — теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей, а скорость передачи данных увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы проводились в четырех населенных пунктах. Самые малочисленные из них – Валуевка Тюкалинского района и Царицыно Калачинского района. Улучшение качества сотовой связи в смартфонах почувствовали более 1 тыс. человек, проживающих в этих селах. Высокоскоростной мобильный интернет поможет им разнообразить свой досуг, получить новые знания или найти удаленную работу.

В селах Оконешниково одноименного района и Мангут Называевского района, где проживает более 6 тыс. человек, инженеры «МегаФона» также сделали апгрейд базовых станций, чтобы расширить цифровые возможности пользователей. Жители могут чаще звонить по видеосвязи родным, смотреть фильмы в высоком разрешении, использовать современные сервисы, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

«Рефарминг – это перевод частот из сетей стандартов 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE). За счет расширения популярного диапазона 2100 МГц мы увеличили емкость сети и скорость передачи данных на треть. Грамотное перераспределение частот обеспечивает высокие скорости мобильного интернета, что необходимо на фоне растущего потребления трафика. С начала года наши абоненты в этих селах «прокачали» на 60% больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Также развитие инфраструктуры позволило организовать в этих поселениях более стабильный голосовой сигнал VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Доступ к технологии даёт возможность одновременно пользоваться интернетом и вести диалог с собеседником по телефону без потери качества.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.