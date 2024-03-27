CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Цифровизация
|

Выручка ИТ-компаний в России выросла на 43%

По предварительным данным, выручка ИТ-компаний составила 5,5 трлн руб. и увеличилась на 43% за 2023 г. Она в 2,6 раза больше, чем в 2019 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Максут Шадаев на заседании ИТ-Комитета Госдумы рассказал о результатах деятельности Минцифры за 2023 г.

Выручка от реализации отечественных решений составила 2,8 трлн руб. (+31% за 2023 г.). Количество специалистов увеличилось почти на 13% и составило 857 тыс. человек. К 2% приблизилась доля ИТ-отрасли в ВВП. Рост в 1,5 раза за пять лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

Минцифры подготовило методику отбора ИТ-компаний для получения экспортной поддержки

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

«Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще