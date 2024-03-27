Система управления доступом RooX UIDM совместима с ОС Astra Linux

Завершены испытания совместимости системы управления доступом RooX UIDM с ОС Astra Linux 1.7. Корректную работу программного стека подтверждает сертификат, выданный «Группой Астра». Для конечных пользователей это означает, что у них появились новые возможности для создания и развития современных ИБ-контуров, отвечающих их индивидуальным потребностям. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» и компания RooX, разработчик ПО для управления аутентификацией и авторизацией, сообщают о сертификации системы RooX UIDM в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Получению сертификата предшествовало комплексное тестирование работоспособности программного стека. Для этого эксперты RooX использовали стенд с СУБД Postgres PRO Standard, ОС Astra Linux, а также созданной в VK платформой in-memory вычислений Tarantool, предназначенной для хранения токенов и другой оперативной информации. На этом стенде специалисты проверили все пользовательские сценарии регистрации, аутентификации, авторизации и самообслуживания и убедились, что RooX UIDM корректно работает в связке с российским ПО, а функционал для вычисления политик доступа, авторизации пользователей и аутентификации, в том числе федеративной, доступен в полном объеме.

RooX UIDM — отечественное комплексное решение для управления аутентификацией и авторизацией, которое включает IDM и IAM-составляющие. Продукт предназначен для управления доступом к веб-сервисам, мобильным и десктопным приложениям для сотрудников и внешних пользователей, в том числе для юридических лиц, и предоставляет широкие возможности интеграции и кастомизации. RooX UIDM подходит для импортозамещения: входит в реестр Минцифры, учитывает российскую специфику, отвечает требованиям безопасности ГОСТ и ЦБ, а его пользователям доступна русскоязычная поддержка.

«RooX UIDM и раньше был совместим с ОС на базе Linux. Мы доработали дистрибутивы, чтобы система устанавливалась и запускалась на Astra Linux так же удобно, как и на других импортонезависимых платформах, популярных у крупных корпоративных заказчиков», — сказал главный архитектор RooX Константин Корсаков.

«Одна из первоочередных задач импортозамещения — обеспечить полную совместимость отечественных программных продуктов из разных сегментов. Пользователям должна быть доступна максимально широкая экосистема решений, которые корректно и стабильно работают в связке. Сейчас, когда успешно завершены тесты и подтверждена работоспособность RooX UIDM в среде Astra Linux, у организаций появились новые возможности для выстраивания и модернизации ИБ-систем», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

Напомним, что сейчас на уровне министерства обсуждается вопрос об обязательном обеспечении совместимости с Linux-подобными платформами продуктов, входящих в реестр Минцифры.

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RooX — российский разработчик собственной системы управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM с 12-летним опытом. Специализация компании: аутентификация и авторизация: разработка и внедрение проектов различной сложности, консультации по вопросам архитектуры, импортозамещение; цифровые каналы взаимодействия с клиентами и партнерами для корпоративного сектора: личные кабинеты физлиц и юрлиц, агентские порталы, интернет-банки, порталы сервисов госкомпаний и др. В портфолио — проекты с крупными партнерами из финтех-сектора, FMCG, телеком-операторами, госорганизациями и пр. Решениями RooX пользуются 50 млн человек в год.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.