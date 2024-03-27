Ростовский-на-Дону автодорожный колледж и Comindware объявляют о сотрудничестве

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», авторизованный учебный центр «Базальт СПО», и компания Comindware, разработчик российской low code платформы для управления бизнес-процессами, объявляют о начале сотрудничества.

В рамках партнерства Comindware предоставит колледжу бесплатные учебные лицензии на свой продукт Comindware Business Application Platform для использования в учебном процессе. Это позволит студентам ознакомиться и освоить современное программное обеспечение для управления бизнес-процессами, работающее на российской операционной системе «Альт Сервер» 10. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Мы рады началу сотрудничества с Comindware, — сказал Вадим Дронов, представитель колледжа. – Возможность использовать передовые российские решения для управления бизнес-процессами в учебном процессе позволит нашим студентам получить актуальные знания и навыки, востребованные на рынке труда».

«Партнерство с ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» отвечает нашей стратегии по поддержке образовательных учреждений и подготовке квалифицированных кадров, — отметил генеральный директор Comindware Виталий Шпак. – Мы надеемся, что полученный опыт работы с нашим решением поможет студентам в их будущей профессиональной деятельности».

Платформа Comindware Business Application Platform для управления бизнес-процессами в 2022 г. стала полностью поддерживать российскую операционную систему «Альт Сервер» 10, разработанную компанией «Базальт СПО». Это позволяет использовать low code BPMS Comindware в соответствии с планами по импортозамещению программного обеспечения.

Ожидается, что сотрудничество в образовательной сфере принесет обоюдную пользу для сторон. Студенты колледжа получат возможность изучать передовое российское программное решение для управления бизнес-процессами и применять полученные навыки на практике. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда и поможет лучше соответствовать требованиям работодателей.

В свою очередь Comindware будет способствовать популяризации и внедрению low и no code технологий управления бизнес-процессами. Кроме того, компания сможет получить обратную связь от будущих специалистов в данной области, применить их идеи и предложения для дальнейшего совершенствования платформы.

Соглашение подчеркивает стремление партнеров к повышению качества образовательных процессов в России и использованию отечественного программного обеспечения. Применение российских ИТ-решений, таких, как «Альт Сервер» и Comindware Business Application Platform, способствует развитию цифровой независимости и технологического суверенитета страны.

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Comindware – российская компания с историей более 10 лет, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первые строчки в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (ГБПОУ РО «РАДК») является образовательной организацией, ведущей свою историю с 1930 г. ГБПОУ РО «РАДК» позиционируется как профессиональное образовательное учреждение Ростовской области, осуществляющее подготовку специалистов для автомобильно-дорожной отрасли. Образовательная деятельность ведется на государственном языке России - русском, с соблюдением федеральных государственных образовательных стандартов.