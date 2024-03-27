Минфин Челябинской области и «БФТ-Холдинг» произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО

Министерство финансов Челябинской области совместно с «БФТ-Холдингом» реализовало проект по переводу информационных систем (ИС) исполнения и планирования бюджета на систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Certified. Миграция на российское решение, имеющее сертификат ФСТЭК, позволила ведомству полностью исключить из своего ИТ-ландшафта оборудование и программные продукты зарубежных вендоров, сохранив при этом высокое качество обработки данных и удобство работы для конечных пользователей.

Минфин Челябинской области поэтапно выстраивает технологический суверенитет бюджетной системы региона. Так в рамках государственной стратегии импортозамещения произошел переход на отечественное программное обеспечение: системы исполнения и планирования областного бюджета переведены с зарубежной СУБД на Postgres Pro Certified – сертифицированную версию системы управления базами данных от российского разработчика «Постгрес Профессиональный» (Postgres Professional), соответствующую требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и включенную в реестр отечественного ПО.

«Данные информационных систем Минфина имеют огромную ценность и являются неотъемлемой частью ключевых процессов обеспечения жизнедеятельности и развития региона, – сказал первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев. – Планируя миграцию на отечественное ПО, мы четко понимали, что необходимо сохранить тот формат работы, что уже был выстроен в министерстве, обеспечив привычный уровень безопасности цифровых данных и удобства работы с ними. При этом сделать процесс перехода максимально гладким и безболезненным для многочисленных пользователей наших систем».

По словам первого замминистра, на этапе подготовки к переходу на новые системы управления данными тщательно прорабатывались технические требования к отечественным системам хранения данных, серверному оборудованию и системе виртуализации.

«Принципиальную важность имели полная совместимость операционных систем, возможность обеспечить резервное копирование и восстановление данных в случае каких-либо сбоев, а также в целом отказо- и катастрофоустойчивость системы. Все эти моменты мы прорабатывали совместно со специалистами «БФТ-Холдинга» и находили решения, устраивающие нас», – отметил Александр Грязев.

В ходе реализации проекта областной Минфин развернул абсолютно новый полностью отечественный сегмент ИТ-инфраструктуры. Специалисты «БФТ-Холдинга» и министерства перевели с зарубежной СУБД на Postgres Pro Certified систему автоматизации финансово-казначейских органов на базе программного комплекса «АЦК-Финансы», систему контроля процесса планирования и анализа бюджета «АЦК-Планирование» и информационно-аналитический портал «АЦК-Открытый бюджет». При этом были сохранены все функциональные возможности этих программных продуктов и существующие механизмы их информационного обмена с внешними ИС.

Сегодня автоматизированное взаимодействие участников бюджетного процесса в рамках управления общественными финансами и исполнения бюджета в Челябинской области организовано полностью на базе новой импортозамещенной СУБД. Все системы функционируют в штатном режиме и обеспечивают стабильную работу баз данных, которые используют порядка четырех тысяч пользователей ежедневно. При этом конечные пользователи отмечают повышение производительности систем.

Кроме того, за счет перехода на отечественное ПО Минфин области закрыл потребности в дополнительных функциях безопасности, что повысило уровень защищенности ИС региона, а также получил постоянную техподдержку, с которой при использовании зарубежной СУБД у российских пользователей возникали проблемы.

«Мы постоянно ведем работы по обеспечению совместимости наших прикладных решений с системными и офисными программными продуктами российских разработчиков. Это позволяет пользователям комфортно работать в наших системах. Кроме того, мы предлагаем клиентам свою экспертизу по переводу региональных ИС, построенных на базе продуктовой линейки АЦК, на коммерческую и свободно распространяемую версии Postgres Pro и PostgresSQL соответственно. Мы знаем, как осуществить такой переход бесшовно, учитывая специфику СУБД и сохраняя полный функционал систем управления бюджетом», – сказал Сергей Кондукторов, заместитель генерального директора «БФТ-Холдинга».