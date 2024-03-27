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«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место»

«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место». Решение позволяет повысить качество обслуживания за счет возможности дистанционно идентифицировать клиента и собирать документы во время доставки банковских продуктов.

Мобильное рабочее место – это решение, позволяющее организовать выездной сервис: централизованно планировать задачи по доставке продуктов, распределять их между менеджерами прямых продаж; проводить все необходимые для доставки действия в приложении на смартфоне или планшете; осуществлять контроль работы.

Решение компании «Динамика» включает в себя мобильный интерфейс на платформе Dynamika, а также нативное мобильное приложение на Android и iOS.

Благодаря мобильному рабочему месту «Долинск Банк» оцифровал процесс доставки банковских продуктов клиенту. Теперь кураторы могут назначать задачи на доставку банковских продуктов и осуществлять контроль исполнения, что делает весь процесс более прозрачным и отслеживаемым.

Банк может самостоятельно настраивать решение под свои задачи и специфику продуктов. Такой персонализированный подход помогает учесть особенности построения работы.

Все задачи состоят из последовательных шагов, соответствующих сценарию выдачи продукта. Такой подход позволяет минимизировать риск ошибки со стороны менеджера прямых продаж: он последовательно выполняет шаги обработки заявки, фотографирует необходимые документы и т.п. Все шаги, типы и шаблоны документов «Долинск Банк» настраивает самостоятельно.

Приложение реализовано на платформе Dynamika и бесшовно интегрировано с решениями, которые уже внедрены в банке.

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