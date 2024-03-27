Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан»

В Государственный исторический архив Сахалинской области поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400», оснащенный российским ПО «СканИмидж» для управления процессами сканирования и обработки изображений. На нем планируется оцифровать около 42 тыс. листов архивных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В фондах ГБУ ГИАСО содержится более 611 тыс. единиц хранения (в том числе документы бывшего партийного архива Сахалинского обкома КПСС). Из них более 8 тыс. единиц хранения кинодокументов и свыше 24 тыс. фотодокументов, в составе научно-справочной библиотеки — более 22 тыс. книг и других печатных изданий.

Большая часть архивных документов охватывает период с 1925 г. по наше время, но некоторая часть оригиналов относится к дореволюционному периоду. Это, в частности, метрические книги, самая ранняя из которых, — «Метрическая книга Александровской на Сахалине церкви 1869 г.», документы военного губернатора острова Сахалин, документы окружных полицейских управлений, а также документы на японском языке, относящиеся к периоду губернаторства Карафуто (Южный Сахалин).

Специалисты ГБУ «ГИАСО» более 10 лет ведут оцифровку документов, а также развивают автоматизированную информационную систему, созданную на базе АИС «Элар-Архив».

«ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» является крупнейшим архивным учреждением Сахалинской области, занимается оцифровкой архивных документов с 2011 года, активно внедряет в свою работу электронные сервисы, методы и практики бережливого производства, — сказал исполняющий обязанности директора ГБУ «ГИАСО» Игорь Викторович Соболюк, — Все электронные копии архивных документов размещаются в ГИС «Единая архивная информационная система» Сахалинской области».

В 2024 г. на новом сканере «ЭларСкан А2-400» планируется оцифровать 42 тыс. листов архивных документов.

«Сейчас идет оцифровка документов из фонда 53 «Сахалинский областной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет». В марте текущего года по просьбе коллег из Холмского городского архива были оцифрованы документы фонда 6 опись 1 дела 11 и 12 «Списки японских граждан для репатриации», — сказал Игорь Викторович Соболюк.

Новый планетарный сканер «ЭларСкан А2-400» позволит бережно в бесконтактном режиме и высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

«ЭларСкан был выбран для работы в архиве, так как это единственный продукт из представленных на нашем рынке, который полностью соответствует требованиям по импортозамещению, как аппаратной, так и программной части», — сказал Игорь Викторович Соболюк.

Также стоит отметить, что все сканеры линейки «ЭларСкан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.