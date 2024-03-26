В преддверии дачного сезона «МегаФон» добавил скорости 4G садоводам Сургута

Югорским дачникам теперь доступны все возможности сети 4G: современные технологии звонков и комфортные скорости передачи данных во всех цифровых сервисах. В преддверии дачного сезона «МегаФон» установил новые базовые станции с поддержкой сети LTE вблизи садоводческих товариществ в Сургуте и Сургутском районе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам емкость сети четвертого поколения и скорости мобильного интернета увеличились в СОТ Дорожник, Энергостроитель, Прибрежный-3, Победит-1, Победит-2 и Сургутские недра. Здесь располагаются приусадебные участки сургутян, а также и загородные дома, которые северяне используют круглогодично. Новое оборудование «МегаФона» работает в двух диапазонах LTE и обеспечивает устойчивый мобильный сигнал и скорость передачи данных, достигающую 100 Мбит/с в пиковых значениях. Улучшение связи почувствовали не только любители загородной жизни, но и автомобилисты на участке трассы Сургут-Лянтор.

Вопреки стереотипам в северном регионе развито любительское садоводство и огородничество. На своих участках, в зоне рискованного земледелия, югорчане выращивают цветы и ягоды, овощи и фруктовые деревья, а самые целеустремленные – виноград специальных морозостойких сортов. Теперь дачники могут легко загрузить видео с советами профессионалов по садоводству, быть на связи в любимых мессенджерах и делиться фото и видео своего урожая. А при необходимости могут поработать дистанционно прямо из загородного дома. Сеть 4G также расширяет доступ к VoLTE – технологии голосовой связи в сети четвертого поколения, которая обеспечивает лучшее качество звука.

В марте 2024 г. в зоне действия новых базовых станций в пригородах Сургута абоненты оператора прокачали такой объем данных, которого хватило бы почти на 100 тыс. видеозвонков в мессенджере.

«Ранее в этих локациях нашим абонентам была доступна устойчивая голосовая связь, а для передачи данных не везде хватало емкости сети. После запуска дополнительных станций у сургутских дачников и владельцев загородных домов есть выбор: устроить себе "диджитал детокс" от гаджетов и насладиться тишиной и уединением с природой или пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, не ограничивая себя в цифровых желаниях. За последний год, кроме запуска новых базовых станций в регионе, мы модернизировали свыше 250 площадок в больших и малых населенных пунктах. Работы продолжаются и в этом году», – отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.