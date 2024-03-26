Сервисы «Телфин» обеспечивают преобразование речи в текстовое сообщение для автоматической постановки задач сотрудникам

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» повышает качество обслуживания клиентов российского представительства компании Azerty и автоматизирует создание задач для сотрудников компании. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Компания Azerty специализируется на производстве и продаже компьютерной техники для дома и офиса: ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, мониторы и комплектующих к ним. Российское представительство компании Azerty включает в себя подразделения, занимающиеся управлением, производством, продажей, а также гарантийным обслуживанием клиентов в России и в странах СНГ.

Нацеленная на долгосрочные отношения с розничными и корпоративными клиентами, компания Azerty уделяет большое внимание не только вопросам качества продукции, но и уровню сервиса в компании. Для повышения качества обслуживания и быстрой коммуникации с клиентами на территории России в компании Azerty была внедрена единая телеком-платформа на базе АТС «Телфин.Офис» с телефонными номерами в федеральном коде 8-800 и в коде города Москва (495). Кроме того, телеком-платформа предоставляет возможность обеспечения интеграции с цифровыми корпоративными системами компании (ERP, RMA) для управления вопросами сервисного и гарантийного обслуживания.

По индивидуальному запросу компании Azerty команда разработчиков «Телфин» провела ряд технических доработок сервисов виртуальной АТС. Таким образом, обращения, которые приходят на голосовую почту по определенным добавочным номерам, автоматически преобразуются в текст и перенаправляются в мессенджер «Телеграм» на номера ответственных сотрудников. Подобная доработка позволила компании автоматизировать процесс распределения обращений по соответствующим отделам компании и обеспечить дальнейшую интеграцию с корпоративной ERP и RMA-системами.

«Доработка телекоммуникационной системы помогла нам автоматизировать процесс приема запросов от клиентов и существенно увеличить скорость их обработки, в частности, организовать оперативную постановку задач для сотрудников и повысить контроль качества обслуживания. Обращения от клиентов по номеру технической поддержки напрямую перенаправляются ответственному специалисту с использованием технологий распознавания речи и использования телеграм-бота», — сказал Павел Никитин, представитель компании Azerty.

«Наша компания ведет активную работу по кастомизации сервисов «Телфин» под запросы клиентов любых отраслей. Как показывает практика, компании все чаще стремятся интегрировать решения коммуникаций в текущую инфраструктуру и связать их с корпоративными мессенджерами и бизнес-приложениями. Организации все чаще отказываются от мультиканальной концепции в пользу омниканальных решений связи», — сказал Дмитрий Османов, продакт-менеджер «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик современных комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию, интеграция с CRM и мессенджерами. Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. Собственные резервные каналы гарантируют высочайшую отказоустойчивость сервисов и качественную связь «Телфин» для десятков тысяч абонентов. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 г.