Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Москве

Сервис кикшеринга «Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил сезон в Москве. В этом году на улицах города пользователей будет ждать 20 тыс. электросамокатов обновленной модели Ninebot S90L, оборудованной поворотниками. Сервис запускает в этом сезоне ряд проектов в области безопасности поездок и продолжит инвестировать в развитие велоинфраструктуры Москвы.

К старту сезона в Москве «Юрент» запустил тестирование на знание правил дорожного движения прямо в приложении. Сейчас прохождение теста из 10 вопросов добровольно, в перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей. Также пользователи будут получать push-уведомление о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД.

«Юрент» также запустил внутренний рейтинг пользователей. Это значит, что в карточку каждого пользователя вносится информация о нарушениях, если такие были зафиксированы. За нарушения вводятся санкции с градацией от предупреждений до блокировки: при повторных или серьезных нарушениях, например, передача аккаунта несовершеннолетним пользователь будет заблокирован в приложении оператора. Информацию о нарушениях на самокатах «Юрент» собирает со стороны администраций городов и органов правопорядка. У сервиса также работает выделенная линия поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент».

В этом году в приложении «Юрент» появилось решение по идентификации пользователей через «МТС ID», которое позволяет сервису получать информацию о пользователе, в том числе получать имя, почту и дату рождения. Это решение работает для абонентов всех мобильных операторов и позволяет ограничивать доступ к сервису несовершеннолетних.

В этом сезоне на электросамокатах «Юрент» также появятся укрупненные индивидуальные номера. Вместе с городом оператор протестировал автоматическое выявление нарушений ПДД на самокатах и распознавание номеров с помощью камер видеофиксаций. Санкции в отношении нарушителей будут применяться в соответствии с принятой внутри градацией.

Весь московский парк самокатов «Юрент» в этом году будет оборудован поворотниками на руле и заднем крыле самоката. С их помощью водитель самоката может обозначить свое направление другим участникам движения, что сокращает число аварийных ситуаций. У модели есть два дашборда (экраны на руле), которые позволяют лучше контролировать поездку. Они показывают скорость движения, уровень заряда самоката, статус поворотников, информацию о въезде или выезде в зоны ограничения скорости или запрещенные для поездок зоны. Модель была доработана по итогам эксплуатации в прошлом сезоне, например, были изменены крепления держателя для мобильного телефона, усилены конструкции рулевого основания, грифа и деки и улучшены покрышки колес, чтобы исключить стирание резины в течение сезона, и доработана тормозная система для более плавного и комфортного торможения. Кроме того, московские самокаты оборудованы датчиком, определяющим количество людей на самокате во время движения, который сервис будет тестировать в течение сезона 2024, чтобы ограничить возможность поездок на одном самокате вдвоем.

«Юрент» продолжит активно участвовать в развитии велоинфраструктуры в столице. В этом сезоне оператор вложит не менее 50 млн руб. в строительство инфраструктуры. Оператор установит более 3 тыс. парковок и будет наносить велополосы совместно с другими сервисами аренды. «Юрент» также продолжит делиться с городом данными о том, где пользователи совершают поездки и где необходимо развивать инфраструктуру для микромобильности. В прошлом году оператор установил более 3,5 тыс. парковок Москве и Московской области.

Продолжится обучение пользователей. В 2024 г. в столице будет ежедневно работать более 300 консультантов по безопасности Юрент в 150 популярных локациях, которые будут рассказывать о правилах управления самокатом, ПДД и правильной парковке. Вместе с партнерами будет расширен охват проекта по обучению езде на электросамокатах — «Школа безопасного вождения». В этом сезоне в Москве пройдет более 25 таких мероприятий.

«В прошлом сезоне электросамокаты стали по-настоящему массовым транспортным сервисом, по статистике в 85% поездок наши самокаты использовались не для прогулок, а чтобы передвигаться по городу. В этом году и пользователей, и поездок станет еще больше, поэтому мы приняли внутреннюю стратегию “Год безопасного самоката”, которая включает комплекс проектов, направленных на повышение безопасности поездок, — от доработок продукта для обучения и тестирования пользователей, отслеживания нарушений до технологических разработок самокатов, которые позволят на аппаратном уровне ограничивать возможность нарушения ПДД. Москва — крупнейший рынок шеринговых самокатов в мире, и вместе с коллегами из Департамента транспорта и другими операторами мы планируем сделать его самым передовым с точки зрения безопасности использования этого вида транспорта», — сказал генеральный директор «Юрент» Иван Туринге.