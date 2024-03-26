Производитель высокотехнологичных российских банкоматов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель отечественных банкоматов компания «Банковские и Финансовые системы» в 2023 г. получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Значительные налоговые льготы, которые дает такой спецстатус, позволят компании экономить и инвестировать вырученные средства в развитие производства и увеличение объемов выпуска. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В 2023 г. компания локализовала производственные мощности в индустриальном парке «Ру́днево» и приступила к выпуску банкоматов. Устройства оснащены собственным программным обеспечением предприятия. Присвоение статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволит заводу экономить на налогах и инвестировать средства в производство. Так, в планах предприятия до конца 2025 г. увеличить объемы выпуска продукции в 2,5 раза и ежегодно создавать свыше 12 тыс. изделий. Кроме того, в 2024 г. компания намерена начать экспортировать свою продукцию. Сейчас идут переговоры о поставках в страны Ближнего Востока», – сказал Владислав Овчинский.

Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции с ведущими банками России, в том числе входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком России. Это станет важным шагом на пути к импортозамещению в банковской отрасли.​​​​​​​

Банкоматы оснащены современными технологиями, системой мультимедиа и защитой от мошенников. В них также установлены биометрическая камера, узконаправленный микрофон, а также считыватель бесконтактных или транспортных карт, двухмерных штрих-кодов и QR-кодов. Сейчас степень локализации производства превышает 80 процентов. ​​​​​​​

«Предприятие активно прорабатывает варианты кооперации с другим резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», в рамках которой планируется использовать при выпуске банкоматов на площадке «Ру́днево» мониторы отечественного производства. Это позволит компании приблизиться к запланированному уровню локализации в 100 процентов», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.​​​​​​​

Завод компании относится к высокотехнологичным производствам, где большинство процессов автоматизировано. При производстве продукции используются самое современное оборудование, например аппараты роботизированной сварки, а также 3D-принтеры для прототипирования пластиковых деталей банкоматов.​​​​​​​

«Сейчас мы ведем работу по созданию новых устройств и комплектующих, например модуля для распознавания и обработки купюр. Планируем развивать направление производства устройств самообслуживания для транспортной и городской инфраструктуры», –сказал генеральный директор компании Артем Жилонов.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает предприятиям право на ряд налоговых льгот. Так, размер налога на прибыль до 2028 г. составляет два процента, налог на имущество в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества, и транспортный налог в течение 10 лет, начиная с месяца регистрации транспортного средства, взиматься не будут. Освободившиеся средства резиденты могут инвестировать в расширение производства и создание новых высокотехнологичных продуктов.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.