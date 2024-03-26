Пользователи «Контур.Толка» теперь могут проводить онлайн-встречи в 4K

Обновление сервиса позволяет подключаться к созвонам один на один и групповым совещаниям в ультравысоком качестве. Сервис видеосвязи поддерживает разрешение Ultra HD. Об этом CNews сообщили представители компании «Контур».

Новая возможность поможет качественно проводить индивидуальные встречи, отчетные совещания и обучающие мероприятия. Несколько участников могут одновременно подключаться с 4K-камерами, представлять доклады и демонстрировать контент в высоком разрешении.

Обновление доступно всем пользователям облачной версии «Толка». Можно участвовать во встрече через любой популярный браузер или использовать десктопное приложение. Дополнительно настраивать сервис не нужно: достаточно подключить камеру, которая поддерживает Ultra HD.

Новые перспективы открываются для гибридных конференций: часть участников подключается к совещанию удаленно через «Толк», а коллеги в переговорной комнате видят сверхчеткое изображение на сенсорной панели или телевизоре. Во время встречи спикеров можно выводить на весь экран и переключать видео в зависимости от того, кто выступает.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Онлайн-коммуникации стали привычной частью процессов в бизнесе. На результат удаленных переговоров влияет в том числе и качество видеосвязи. Наша задача — развивать сервис так, чтобы помогать клиентам повысить эффективность онлайн-общения. Благодаря простоте обновления для пользователя можно легко планировать и проводить встречи в высоком качестве и не тратить время на сложные настройки».

Сейчас команда проекта работает над добавлением поддержки Ultra HD в On-Premise-версию. Обновление позволит компаниям, которые развернули «Толк» на собственных серверах, проводить онлайн-конференции в высоком качестве.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка СКБ Контур за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.