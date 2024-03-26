Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи

Группа компаний Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подготовила обоснование маршрутов для проекта строительства трассы Джубга-Сочи, которая разгрузит существующую федеральную дорогу А-147 и более, чем в три раза сократит время поездки. Эксперты Simetra провели полевые работы и комплексное макроэкономическое исследование, чтобы определить оптимальный вариант для строительства новой магистрали.

Строительство трассы Джубга-Сочи, через которую проходит основной путь для жителей центральных регионов России до курортов Туапсе, Лазаревское и Сочи, оценивается примерно в 1,4 трлн руб. Действующая федеральная дорога А-147 не справляется с трафиком в летнее время: на маршрут длиной 170 км в пиковые периоды нагрузки водитель автомобиля затрачивает до 7 часов. Кроме того, трасса проходит через курортные прибрежные города, что также увеличивает время в пути и ухудшает экологическую обстановку в населенных пунктах.

Проект новой трассы направлен на решение этих проблем и повышение привлекательности летнего отдыха на юге России. Аналитическая работа для целей строительства новой магистрали проводилась с учетом прогноза развития различных видов транспорта, инфраструктуры грузовой базы и объемов трафика, в том числе пассажирского. Эксперты сделали сравнительную оценку транспортных потоков по нескольким вариантам развития трассы, выполнили полевые исследования, которые включали замеры интенсивности движения на 110 точках, а также опрос 5 тыс. респондентов на тему возможности обустройства платной дороги.

В рамках подготовки социально-экономического обоснования, Simetra изучила уровень доходов населения, темпы автомобилизации, объемы грузовых перевозок и прогнозы относительно международной торговли.

В результате проведенных работ была актуализирована мультмодальная модель трассы Джубга-Сочи, с помощью которой были рассчитаны восемь вариантов трассировки объекта. По каждому из них были подготовлены материалы, отражающие их преимущества.

«Строительство магистрали в курортной зоне России, позволяющей пустить трафик в обход прибрежных городов, – важный социально-экономический проект для всей страны. Новая дорога разгрузит действующую трассу в среднем на 20-45% в зависимости от участка, а также сократит время в пути в среднем на три часа, а в пиковые периоды – до пяти часов. Новая магистраль призвана снизить заторы, которые образуются на пути отдыхающих в пиковый туристический сезон, поэтому важно было подойти к реализации с умом, предварительно рассчитав самый оптимальный вариант», – сказала Елена Андреева, управляющий партнер Simetra.