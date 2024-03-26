«Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявила о запуске новой линейки СХД под названием Engine AQ. Линейка будет реализована на базе аппаратной платформы компании «Аквариус».

Первым продуктом в ней станет СХД среднего уровня (mid-range) «Аэродиск Engine AQ 440/450/460» на платформе Aquarius FS440/FS450/FS460. Новинка поддерживает уровень производительности Enterprise до 1 млн IOPS, работу с большими объемами данных, работу корпоративных приложений и обеспечение высокой доступности критически важных систем, включая катастрофоустойчивые конфигурации, а также развертывания и эксплуатации СУБД.

Отгрузка решения стартовала в первом квартале 2024 г. «Аэродиск» предлагает проектные продажи новой СХД с кастомным расчетом конфигураций для точного подбора под специфические требования клиента. Также доступны гибкие условия технической поддержки: на выбор предлагаются программы «Стандарт+», «Бизнес» и «Премиум» на срок от 1 до 5 лет.

Одной из ключевых особенностей «Аэродиск Engine AQ» является возможность репликации данных, что значительно повышает надежность хранения, а также поддержка организации метрокластера, обеспечивающего бесперебойную работу и доступность данных в распределенных вычислительных средах.

Новая СХД представляет собой идеальное решение для организаций, стремящихся максимизировать производительность и надежность своих информационных систем с возможностью гибкой настройки под специфические бизнес-потребности.

«Запуск “Аэродиск Engine AQ” открывает новую главу в истории развития наших продуктов. Это не просто очередная СХД, но фундамент для будущего развития, предлагающий бизнесу доступное решение с широким функционалом. Мы рады предложить рынку масштабируемое и гибкое решение, которое станет надежной основой для развития корпоративных ИТ-инфраструктур наших клиентов, особенно в свете развития экономики данных», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Далее компания планирует запуск облегченной версии – СХД начального уровня «Аэродиск Engine AQ Лайт» как ответ на возрастающий спрос со стороны малого и среднего бизнеса на доступные, но при этом мощные и надежные российские решения для хранения данных.

В начале марта 2024 г. Минпромторг РФ включил модель СХД «Аэродиск Engine N4 AQ440» в реестр российской промышленной продукции. Планируется, что в него войдет вся линейка.