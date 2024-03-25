Уличные светильники поумнеют: «Ростелеком» приступил к модернизации освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области

«Ростелеком» приступил к модернизации наружного освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. В течение полугода технические специалисты заменят более 2000 устаревших светильников на светодиодные, установят и подключат к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО) 47 шкафов, обновят уличные опоры и проводку. Поскольку «Ростелеком» является инвестором и интегратором проекта, муниципалитет не несет затрат на модернизацию. Работы проводятся в соответствии с концепцией «Умного города» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»..

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Умные фонари появятся в городе Коркино, поселках Первомайский, Роза, Саксан, а также в деревнях Дубровка и Шумаки. Модернизация обеспечит равномерную, более яркую и качественную подсветку улиц, а также снизит энергозатраты до 70%. Экономия достигается, в том числе и за счет заметного увеличения сроков работы оборудования: светодиоды в разы долговечнее привычных ламп накаливания. Новые фонари работают в комфортном для глаз спектре, бесшумны и выдерживают экстремальные климатические нагрузки. Но главное преимущество интеллектуальной платформы − способность самостоятельно управлять режимом освещения в зависимости от времени суток и погодных условий».

Наталья Лощинина, глава Коркинского муниципального округа Челябинской области: «На исполнение энергосервисного контракта не потребуется дополнительных бюджетных расходов. Средства, ежегодно выделяемые на оплату уличного освещения (около 16 млн руб.), по-прежнему будут закладываться в бюджет, но часть их, сэкономленную за счет светодиодных светильников, мы вернем инвестору в течение семи лет. Интеллектуальные технологии позволят эффективно управлять уличным освещением, а также помогут сформировать удобную и безопасную среду для коркинцев».

Южный Урал является абсолютным лидером УрФО по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов Челябинской области (Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск и др.) работают 40 тыс. умных светильников.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 12,9 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 12,9 млн подписчиков.

Wink.ru — цифровой видеосервис, который развивает совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы». Wink.ru объединяет интерактивное телевидение (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатр (80 тыс. позиций контента). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.