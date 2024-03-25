«Ростех» начал производить высокотехнологичные стекла для метропоездов «Москва-2024»

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина госкорпорации «Ростех» начало серийный выпуск остекления кабин машиниста для поездов столичного метрополитена «Москва-2024». Первые комплекты для головных вагонов уже отправлены заказчику.

Главная особенность изделий – сверхтонкая пленка оксида металла, которую наносят на поверхность остекления. Толщина этого слоя не больше 60 нм – тоньше человеческого волоса. Покрытие проводит электрический ток, который равномерно обогревает конструкцию. Благодаря этому стекло сохраняет полную прозрачность в мороз и при перепадах температуры. Например, когда поезд выходит из тоннеля на открытый участок линии.

«Технология позволяет изготавливать конструкции со сложной геометрией и футуристичным дизайном. Как, например, лобовое остекление для новых поездов «Москва-2024», а также для вагонов «Балтиец», курсирующих в метрополитене Санкт-Петербурга. Всего мы изготовим комплекты остекления для 40 поездов столичной подземки и еще 7 – для питерской, в дополнение к уже поставленным 26. Участие в этих проектах еще раз подтверждает лидерские позиции «Ростеха» в сфере высокотехнологичного остекления, где Корпорация сегодня занимает 70% российского рынка», – отметили в «Ростехе».

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина изготавливает продукцию для локомотивов 2ЭС4К, 2ТЭ25Км, ЭП20, KZ8F, KZ4AT, рельсовых автобусов РА-3 и другой железнодорожной техники. В товарную линейку предприятия входит 400 видов высокотехнологичных стекол. Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического совета (ЕАЭС) «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

«Наши специалисты опирались на опыт, полученный при разработке остекления метропоездов «Москва-2020». Продукция полностью соответствует требованиям безопасности, защищая машиниста и обеспечивая ему комфортные условия работы», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.