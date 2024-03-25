Предзаказы Nothing Phone 2(a) на 34% выше предзаказов предыдущей модели

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, седьмого марта 2024 г. первой в России запустила предзаказ на новинку Nothing Phone 2(a) и готова подвести первые итоги. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По результатам первых двух недель было собрано на 34% больше предзаказов относительно старта предыдущей модели Nothing Phone 1. Самой популярной версией оказался смартфон в белом цвете с объемами оперативной и постоянной памяти 12 ГБ и 256 ГБ соответственно – на эту версию пришлось 35% от всех предзаказов. На втором месте – белая версия на 8 ГБ и 128 ГБ памяти с долей 30%.

Предзаказ в «М.Видео» продлится до 9 апреля 2024 г. Смартфон Nothing 2(a) также можно оформить в рассрочку 0-0-3 без первоначального взноса и переплаты и получить подарок – наушники True Wireless Nothing Ear stick.

Цены на Nothing Phone 2(a) стартуют от 39,999 тыс. руб. за младшую версию 8 ГБ и 256 ГБ и от 44,999 тыс. руб. за версию 12 ГБ и 256 ГБ.

Nothing Phone 2(a) уже назвали одним из самых необычных смартфонов 2024 г. Сам бренд Nothing известен устройствами с необычным дизайном, и данный смартфон не стал исключением. Вместо блока тыльной камеры с вертикальным расположением датчиков у Phone 2(a) сенсоры установлены горизонтально. Выглядит это так, будто гаджет смотрит на пользователя своими «глазами». Модель имеет полупрозрачный корпус с плоскими гранями и три фирменных светодиода.

Экран смартфона – большой и яркий, 6,7-дюймовый AMOLED-экран со стандартным разрешением Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц, что гарантирует плавность картинки в приложениях и играх. Прочный дисплей благодаря стеклу Corning Gorilla 5. У смартфона хорошо настроена оптическая стабилизация изображения и сенсор для панорамных снимков с углом обзора 114°.

Впервые в истории Nothing установила в свой смартфон процессор от компании MediaTek, ранее в ее гаджетах использовались исключительно SoC от Qualcomm. Батарея стандартная под управлением операционной системы Android — на 5000 мА·ч. Запаса энергии хватит для беспроблемной работы в течение светового дня. Смартфон полностью заряжается по проводу за 1 час. От 0 до 50% куда быстрее — всего за 23 минуты.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.