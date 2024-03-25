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IVA Technologies запустила нейросеть IVA GPT

IVA Technologies дополнила собственную экосистему корпоративных коммуникаций бизнес-помощником на базе ИИ, который за секунды решает творческие и рутинные рабочие задачи, а также собирает в единую базу знаний интеллектуальный опыт всех сотрудников.

Новый сервис доступен для платформы видеоконференцсвязи IVA MCU (в режиме on-premise) и на облачном ВКС-сервисе «Вкурсе» — дочерней компании IVA Technologies.

Использование IVA GPT позволяет расшифровывает речь участников видеоконференций с точностью не менее 94%. Также нейросеть умеет создавать краткое резюме по итогам онлайн-мероприятий, ставить задачи ответственным и определять сроки их исполнения.

Бизнес-помощник за несколько секунд переводит тексты на другие языки. Также IVA GPT может работать как персональный бизнес-ассистент: нейросеть умеет создавать тексты, вести деловую переписку, подготавливать и проекты документов и презентаций на разных языках.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «IVA GPT станет центральным сервисом экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Нейросеть создает единое цифровое сознание компаний: система накапливает и суммирует знания и результаты коммуникации сотрудников. Она учитывает ранее проведенные видеоконференции для составления документов, анализирует загруженные файлы в различных форматах, а также интегрируется с системами документооборота. Первоочередная задача IVA GPT — максимальная оптимизация рабочих процессов для сотрудников: поиск актуальной информации, подведение итогов встреч, написание текстов, перевод и так далее».

Бизнес-помощник также умеет отвечать на вопросы, касающиеся профессиональной сферы сотрудников, а также может быть полезен в математике, истории, географии и других науках. Еще IVA GPT учитывает контекст и предысторию предыдущих сообщений для создания более точных ответов. Нейросеть предоставляет рекомендации и решения на основе полученных от сотрудников данных, а также постоянно учится повышать точность ответов.

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