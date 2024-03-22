CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Документооборот
|

«Южная Софтверная Компания» сокращает издержки на обновление «1С» с помощью технологии от «1С-ИЖТИСИ»

Благодаря сотрудничеству рутинные операции по обновлению «1С» отданы на аутсорсинг, а программисты компании сосредоточены на внешних проектах. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

Группа Компаний «ЮСК» — технологический партнер с комплексной экспертизой в области построения и развития ИТ-инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений, корпоративного обучения и сертификации.

Управление учетом в организации реализуется в нетиповой версии программного продукта «: Комплексная автоматизация 2.5».

Ранее обновление конфигурации осуществлялось вручную тремя специалистами компании. Процесс занимал две недели и отвлекал программистов от внешних проектов.

Чтобы освободить специалистов от рутинных операций, компания обратилась в организацию «1С-ИЖТИСИ». Основным фактором выбора партнера стала специализация фирмы на обновлении нетиповых конфигураций «1С».

В итоге использование автоматизированного сервиса от «1С-ИЖТИСИ» позволило значительно сократить трудозатраты, ускорить процесс и повысить качество обновлений конфигурации «1С: Комплексная автоматизация».

Сотрудничество компаний комментирует Манекина Елена, ведущий аналитик отдела проектов ООО «Южная Софтверная Компания»: «В настоящее время за процесс обновления отвечает один специалист, он устанавливает предоставленный файл обновления, тестирует его и взаимодействует с технической поддержкой. Специалисты, которые ранее были заняты исправлением ошибок, теперь могут сосредоточиться на текущих проектах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

Минцифры хочет обязать госкомпании перейти на облачные сервисы

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Единый реестр воинского учета обойдется в 4 млрд рублей. Какие данные о россиянах в него внесут

Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы?

Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Как легально записать видеозвонок в основных мессенджерах и сервисах в 2024 году: подробная инструкция

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще