В Шахтах «МегаФон» расширил сеть LTE

Покрытие и скорость мобильного интернета выросли в смартфонах и планшетах жителей и гостей города Ростовской области. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование стандарта 4G. Теперь абоненты пользуются цифровыми сервисами на 15% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты построили инфраструктуру в северо-восточной части Шахт, которая обеспечивает «дальнобойное» покрытие и скорость загрузки до 40 Мбит/c. Расширение сети позволило жителям учиться и работать онлайн без задержек и зависаний картинки, а приезжим — оперативно решать рабочие вопросы, подключаться к дистанционным совещаниям и обмениваться тяжелыми файлами в мессенджерах.

Изменения на сети отразились на увеличении показателей дата-трафика. Только в январе и феврале 2024 г. горожане и гости прокачали 2,5 тыс. ТБ — на 23% больше, чем годом ранее. Такого объема хватило бы, чтобы распечатать свыше 600 тыс. фотографий и 75 раз устелить ими самые глубокие шахты мира по добыче полезных ископаемых.

«Шахты — третий по численности город в регионе, в нем постоянно проживают более 200 тыс. человек. Кроме того, растет нагрузка на сеть и за счет приезжих. Населенный пункт носит статус одного из промышленных донских центров, здесь сосредоточены крупные предприятия и заводы, которые посещают специалисты со всей России. Строительство новых объектов связи было необходимым решением, чтобы разгрузить действующее оборудование и расширить покрытие LTE», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.