Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»

Специалисты компаний «Мультифактор» и «Актив» проверили на совместимость устройства «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» с системой двухфакторной аутентификации Multifactor для безопасного удаленного подключения к корпоративным информационным системам. По результатам тестирования стороны подписали сертификат, подтверждающий совместимость. Об этом CNews сообщили представители «Актив».

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других.

«Рутокен ОТР» — токен для надёжной защиты доступа к данным аккаунтов с использованием технологии двухэтапной аутентификации и алгоритма создания одноразовых паролей (T)OTP — (Time-Based) One-Time Password. Устройство используется для аутентификации в корпоративных сервисах и порталах, сервисах аутентификации, приложениях и сервисах управления паролями, а также в других сервисах, поддерживающих технологию OATH TOTP.

«Рутокен MFA» — новая линейка пользовательских устройств (токенов) для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Устройства линейки «Рутокен MFA» выступают в качестве единого средства защиты учетных записей онлайн-сервисов и используют два фактора аутентификации. Первый фактор — владение физическим устройством. Второй — знание PIN-кода.

«Данная технологическая интеграция наших решений дает пользователям новые возможности для безопасной и надежной аутентификации. Все заказчики, использующие устройства "Рутокен OTP" и "Рутокен MFA", теперь могут подключиться к системе двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor», — сказал Роман Коротун, директор по развитию бизнеса «Мультифактор».

«Мы рады партнерству с российским разработчиком сервисов для многофакторной аутентификации. Совместное решение компаний “Актив” и "Мультифактор" расширяет пул доступных сценариев для заказчиков, обеспечивая наиболее надёжное хранение пользовательских секретов», — сказал руководитель проектов по информационной безопасности компании «Актив» Андрей Шпаков.

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«Мультифактор» — российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленного подключения, а также таких продуктов как: бесплатный LDAP-каталог MultiDirectory; push-сервис PUSHED. Решение Multifactor включено в реестр российского ПО. Компания соответствует требованиям международного стандарта PCI DSS.

Компания «Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для аутентификации, электронной подписи и обеспечения безопасности киберфизических систем, решения для лицензирования, защиты и управления продажами программных продуктов под брендом Guardant, оказывает услуги по консалтингу и аудиту в области информационной безопасности в рамках направления Aktiv.Consulting.