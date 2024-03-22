SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации

SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, осуществил миграцию своего портала документации с Confluence на новый корпоративный сайт с расширенными возможностями. Обновленная платформа документации размещена на корпоративном домене SimpleOne и открывает доступ к новой функциональности для всех категорий пользователей — разработчиков, администраторов, специалистов службы поддержки, а также партнеров и клиентов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Одной из главных целей обновления было создание удобного инструмента для работы с документацией на разных языках. Это было крайне важной задачей в контексте планов по выходу SimpleOne на международный рынок. До миграции приходилось использовать отдельные пространства для русского и английского языков, что было крайне неудобно. Теперь пользователи могут переключаться между версиями прямо на странице документа», — Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Помимо переключения языков, на новом сайте появилась возможность выбрать версию продукта SimpleOne, документация которой нужна читателю. На сайте будет храниться информация о нескольких предыдущих версиях, помимо последней вышедшей версии. Множество клиентов ожидали реализации этой функции, поскольку ранее документация была доступна только по последним релизам, тогда как клиенты использовали различные версии продуктов одновременно.

Еще одним изменением стало улучшение навигации и внешнего вида. Теперь портал соответствует фирменному стилю SimpleOne и современным UI/UX тенденциям, а также предоставляет возможность переключения между светлой и темной темами, что сделает работу с документацией комфортной при любом освещении.

«В ближайшем будущем мы планируем перевести документацию для продуктов SDLC и ITAM на другие языки. Также добавим специальную страницу с примечаниями к версиям, чтобы пользователи могли отслеживать различия между разными релизами продуктов. Кроме того, мы рассматриваем возможность реализации системы обратной связи, с помощью которой клиенты и партнеры смогут делиться своими пожеланиями и замечаниями в документации по продуктам», — Дина Бакшеева, руководитель отдела технической документации SimpleOne.

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SimpleOne (simpleone.ru) — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.