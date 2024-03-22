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Платформа Digital Q.ERP от «Диасофт» дополнена продуктом для контроля договорной деятельности

Компания «Диасофт» расширила возможности платформы развития Digital Q.ERP, реализовав программный продукт «Управление договорами». Продукт позволяет эффективно автоматизировать и импортозаместить функциональность, связанную с ведением и контролем договорной деятельности на производстве. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Управление договорами» полностью централизует управление договорами. Продукт решает такие производственные задачи, как учет различных видов юридических документов (например, договор, дополнительное соглашение и акт), контроль платежей по договору и электронное согласование документов. Также «Управление договорами» позволяет формировать юридические документы по шаблонам, вести сопроводительную документацию к договорам, рассчитывать графики входящих и исходящих платежей по договору.

За счет реализации на импортонезависимом технологическом стеке в микросервисной архитектуре продукт «Управление договорами» поддерживает бесшовное взаимодействие с другими системами и может быть легко интегрирован в существующий ИT-ландшафт организации, а также гарантирует организации независимость от зарубежных технологий и стабильную работу системы.

Использование продукта позволит организации сократить объемы ручного труда по сопровождению договоров, повысить производительность и оптимизировать процесс управления договорной деятельностью.

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