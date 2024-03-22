МТС и «Юрент» представили модель электросамоката в обновленном брендинге

Сервис кикшеринга «Юрент», входящий в экосистему МТС, представил улучшенную версию самоката Ninebot S90L 2024 г. Модель оборудована поворотниками и датчиком езды вдвоем и будет представлена не только в Москве, но и в большинстве российских городов: самокаты уже появились на улицах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Сочи и других городах Юга России и в других городах. Все самокаты представлены в обновленном брендинге. Об этом CNews сообщили представители «Юрента».

«Ninebot S90L Юрент» является единственной моделью самоката в России, оборудованной поворотными сигналами на руле и заднем крыле самоката. С их помощью водитель может обозначить другим участникам движения, куда он едет, что повышает предсказуемость электросамоката для окружающих и сокращает риск возникновения аварийных ситуаций.

У модели есть два дашборда (экраны на руле), которые позволяют лучше контролировать поездку. Левый дашборд показывает скорость движения, уровень заряда самоката и статус поворотников; правый – информацию о скоростных зонах, например, что самокат въехал в участок со сниженной скоростью или в запрещенную для поездок зону, которую нужно покинуть. Самокат имеет колеса большего диаметра, которые делают его более устойчивым во время движения по неровной поверхности, а также усиленное заднее крыло, предотвращающее попадание брызг на пользователя.

«Юрент» представил улучшенную версию самоката Ninebot S90L 2024 г.

«Юрент» первым на российском рынке запустил эту модель самоката в 2023 г., по итогам прошлого сезона компания совместно с производителем сделала ряд конструктивных доработок для еще большего комфорта и надежности поездок. Например, были улучшены крепления держателя для смартфона, усилены конструкции рулевого основания, грифа и деки и доработаны покрышки колес, чтобы исключить стирание резины в течение сезона. Также была доработана тормозная система, теперь торможение станет более плавным. Наконец, модель 2024 г. оборудована датчиком, определяющим количество людей на самокате во время движения. В течение сезона Юрент будет тестировать его работу, чтобы ограничить возможность поездок на одном самокате вдвоем.

«В 2023 г. мы успешно протестировали новую для российского рынка модель самоката с поворотниками и увидели большой интерес пользователей — спрос на нее был в 1,5 раза выше, чем на другие модели в нашем парке. В версии 2024 г. мы сделали качественные улучшения, чтобы самокат стал еще комфортнее для ежедневных поездок, и в этом году продолжим тестировать технологии, чтобы на аппаратном уровне предотвращать нарушения правил безопасного вождения. Вместе с нашим партнером МТС мы сделаем эту уникальную модель доступной пользователям в еще большем количестве городов России», — сказал генеральный директор «Юрент» Иван Туринге.

«"Юрент" — быстрорастущая компания на рынке городской мобильности, который к 2027 г. может вырасти почти в три раза до 60 млрд руб. Наша задача помочь бизнесу "Юрент" расти еще быстрее и в перспективе стать лидером рынка микромобильности. Брендинг новой модели самоката 2024 ., с одной стороны, отражает ценность, которую миллионы пользователей Юрент привыкли получать, с другой — новые привилегии в рамках интеграции сервиса в экосистему МТС. При этом мы вместе с командой "Юрент" продолжим эксперименты с внешним видом и техническим устройством самоката, чтобы предоставить пользователям лучший опыт в микромобильности», — сказал Игорь Косолап, директор департамента развития цифровых продуктов МТС.

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«Юрент» — оператор шеринговых электросамокатов в России. Управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.