«МегаФон» улучшил сотовую связь в тувинских поселениях

Жителям и гостям населенных пунктов в Тандинском кожууне стало удобнее пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» как дома, так и на улице. Оператор модернизировал свою телеком-инфраструктуру в селе Дурген, благодаря чему покрытие сети LTE увеличилось на 10%. В зону улучшения вошли село Сосновка и дорога до федеральной трассы «Енисей», расположенные в радиусе 5 км от базовой станции. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дурген – небольшое поселение в Тандинском кожууне Тувы, расположенное в 64 км от столицы республики – Кызыла. Здесь постоянно проживают более 1500 человек. Не считая местных жителей, мобильной связью активно пользуются путешественники, которые приезжают Дурген, чтобы отправиться в пеший поход на одноименный водопад и в каньон.

Запуск дополнительного низкочастотного диапазона с радиусом охвата до 35 км позволил обеспечить широкую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала даже внутри зданий. Надежность и качество сотовой связи повысились и в селе Сосновка, расположенном в километре от Дургена. Теперь пользоваться электронными государственными услугами, современными цифровыми сервисами и образовательными платформами, общаться в мессенджерах и соцсетях, читать новости в интернете, слушать музыку в режиме онлайн можно из любой точки поселения с комфортной скоростью и устойчивым сигналом.

Кроме того, модернизация базовой станции позволила частично «покрыть» дорогу до федеральной трассы «Енисей» и расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

«Развитие сотовой связи в сельской местности способствует развитию и самих населенных пунктов, в том числе делает их более привлекательными для туристов. Для местных предприятий и организаций – это возможность цифровизации услуг и упрощения работы, а для сельчан – инструмент для решения бытовых и социальных вопросов», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

В январе-феврале 2024 г. жители Дургена «прокачали» на 40% больше ГБ и совершили на 18% больше голосовых вызовов, чем за аналогичный период 2023 г. Причем каждый второй звонок был сделан в сетях четвертого поколения.

«Спрос на качественную мобильную сеть в Туве растет кратно, поэтому мы постоянно строим и модернизируем объекты связи в независимости от того, большой это или маленький населенный пункт. Такие инвестиции в развитие телеком инфраструктуры региона помогают жителям быстрее решать ежедневные задачи, а свободное время проводить с большим комфортом и разнообразием», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.