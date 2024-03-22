Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД

Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют технологию оформления электронных путевых листов, электронных транспортных накладных и электронного морского коносамента с передачей документов в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Об этом CNews сообщили представители АО «Калуга Астрал».

Соответствующее соглашение подписали вице-президент по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец и директор по развитию бизнеса АО «Калуга Астрал» Степан Терехин в присутствии директора департамента цифрового развития Министерства транспорта России Дмитрия Скачкова и директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ) Полины Давыдовой.

Стороны обработают новую технологию в процессе осуществления интермодальной перевозки Fesco, в рамках которой груз будет доставлен автотранспортом из склада в городе Владивосток до «Владивостокского морского торгового порта» (входит в Fesco) и далее с помощью регулярного морского сервиса Fesco в порт Корсаков (Сахалин).

Первая отправка с оформлением электронных документов и их передачи в ГИС ЭПД запланирована на II-III квартал 2024 г.

«Как один из лидеров транспортной отрасли России транспортная группа Fesco крайне заинтересована в том, чтобы бесшовная среда для оформления и осуществления интермодальных перевозок как можно раньше начала полноценную работу. В том числе поэтому Fesco большое внимание уделяет цифровизации бизнес-процессов и тесно сотрудничает с Минтрансом России, АЦТЛ и другими ключевыми игроками рынка для развития и скорейшего запуска ГИС ЭПД», — сказал Дмитрий Суровец.

«Мы стремимся быть лидерами во всех процессах, связанных с электронными перевозочными документами: первый ЭПЛ в России, первый запущенный автопарк без бумаги, первый перевозочный документ, подписанный с помощью «Госключ». Мы очень высоко оцениваем уровень цифровизации транспортной группы Fesco и постараемся помочь бесшовно интегрировать процессы обмена документа в электронном виде. Для нас это очень ответственный и интересный проект, мы понимаем его важность для всей отрасли и не сомневаемся в успешной реализации», — сказал Степан Терехин, директор по развитию бизнеса, ГК «Астрал».

«Обе компании — участники нашей Ассоциации и лидеры транспортно-логистической отрасли по цифровизации: «Калуга Астрал» — один из крупнейших операторов ГИС ЭПД, транспортная группа Fesco – активный участник рабочей группы по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, владеющая умным дальневосточным портом, наиболее подходящим под электронный документооборот благодаря своей цифровизации. Не скрою, что решение о сотрудничестве и проведении пилотного проекта было принято на площадке Ассоциации. В рамках «пилота» будут отработаны технологические и организационные аспекты передачи и оформления перевозочных документов при осуществлении мультимодальных перевозок – это важный шаг формирования НЦТЛП. И, естественно, мы ждем Fesco в качестве полноценного участника ГИС ЭПД, когда позже в этом году документы для водного транспорта станут доступны для оформления в системе в электронном виде», — сказала Полина Давыдова.

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АО «Калуга Астрал» – оператор информационной системы электронных перевозочных документов, уполномоченный оператор государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).