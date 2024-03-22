BIA Technologies помогает моделировать логистические операции с помощью цифровых двойников

Технологии цифровых двойников склада все чаще обращают на себя внимание ритейлеров и транспортных компаний. В последние годы изменились многие привычные цепочки поставок, активно развивались маркетплейсы. По сути, логистику пришлось выстраивать заново с учетом изменившихся объемов перевозок и географии, которая охватывает не только всю Россию, но и страны ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Управлять складом и логистическими цепочками без автоматизации процессов даже в небольшой компании с единственным складом крайне сложно. А при появлении нескольких складов, и тем более при наличии огромной сети задача может стать практически нерешаемой. Способность быстро меняться стала для российских компаний одним из главных условий роста и успешной конкуренции. Ручной труд замедляет эти процессы, тем более что обработка данных вручную увеличивает риск ошибки. Поэтому автоматизировать необходимо все, что поддается автоматизации, в первую очередь повторяемые процессы: управление складом, грузопотоками, техникой и т.п.

Но у крупных ритейлеров и транспортных компаний, где приходится одновременно доставлять тысячи грузов по разным маршрутам, уровень сложности возрастает. Необходимо, чтобы они перевозились как можно меньшим числом транспорта как можно большему числу клиентов. Рассчитать, как это сделать, помогают цифровые двойники: выстраивается виртуальная модель, учитывающая все аспекты логистики: маршруты, сроки, объемы доставки, складские площади, количество сотрудников, графики работы и многое другое вплоть до ширины складских ворот и подъездных путей. На основе этих данных можно легко увидеть «узкие» места, чтобы их устранить, а также выстроить логистические процессы так, чтобы добиться максимальной эффективности с минимальными затратами. В итоге повышается производительность, а значит, и доходность. В современной логистике, прежде чем построить еще один склад или изменить маршрут, компания создает цифровую модель, включающую десятки или даже сотни вводных.

К примеру, один из партнеров BIA Technologies, крупная российская транспортная компания, за счет математической оптимизации смогла ускорить обработку складских операций на 35%, при этом операционные затраты уменьшились на 15%, пробеги техники — на 20%, а пропускная способность складов выросла на 25%.

Цифровые двойники дают компаниям гибкость, которая так необходима в сегодняшних условиях. Математическая оптимизация идет рука об руку с автоматизацией и представляет собой следующий этап ее развития. Так бизнес приходит к умной логистике, а одним из ее главных компонентов выступают цифровые двойники.