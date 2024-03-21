Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С»

ИТ-интегратор «Первый Бит» организовал для Ижевского ООО «Республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» передачу структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в федеральный реестр с помощью модуля N3.Health.

N3.Health представляет собой облачный сервис, предназначенный для оперативной передачи информации в государственные медицинские информсистемы.

«Аллегро» проводит профосмотры и по требованию законодательства должен передавать полученные данные в федеральный реестр электронных медицинских документов РЭМД ЕГИСЗ.

Существуют три способа передачи СЭМД в реестр: прямое подключение, подключение через региональные государственные информационные системы и передача документов через частных операторов данных.

Изначально медцентр рассматривал возможность прямой интеграции медицинской информационной системы «БИТ.Управление медицинским центром» через защищенную сеть персональных данных (ЗСПД) регионального медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ).

Срок настройки данной интеграции не устроил медицинскую организацию, было принято решение реализовать передачу СЭМД из БИТ.УМЦ через модуль N3.Health. Процесс настройки и финальной отладки системы занял около полутора месяцев.

«Все этапы работ по передаче СЭМД из «БИТ.Управление медицинским центром» версии КОРП через модуль подключения N3.Health были успешно выполнены Специалистами Первого Бита за короткое время. Мы благодарны Специалистам Первого Бита за выполненную работу, надеемся на дальнейшее сотрудничество и рекомендуем компанию как надежного партнера», – сказала заместитель директора ООО «Республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» Раиля Хазиева.

«Процесс настройки и передачи данных в ЕГИСЗ – это командная работа технических специалистов и сотрудников медицинского учреждения. В работе с ООО «Республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» мы отвечали за техническую часть, настройку программы и передачу данных. Ответственные сотрудники медучреждения со своей стороны оперативно реагировали, заполняли и предоставляли необходимые документы, подписывали их. В результате процесс настройки происходил быстро и без задержек», – отметил руководитель отдела внедрения медицинских решений международной ИТ-компании «Первый Бит» Артем Диркс.