Сервисы «Телфин» интегрированы с CRM Quick Sales

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и компания CRMpartner представили готовое решение интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» и CRM-системы Quick Sales.

CRMpartner специализируется на разработке и реализации российского программного обеспечения с 2013 года. Флагманское решение компании Quick Sales широко представлено на рынке CRM-систем России, Казахстана, Киргизии и других стран СНГ. Уже более 15 000 пользователей оценили возможности готовых решений от CRMpartner для ведения клиентов.

Готовый модуль интеграции бизнес-решений позволяет объединить виртуальную АТС с CRM всего за несколько часов. Все работы по подключению системы Quick Sales компания CRMpartner берет на себя. При этом пользователи могут самостоятельно настраивать работу встроенного модуля IP-телефонии.

Благодаря интеграции АТС «Телфин.Офис» и системы Quick Sales пользователи получают расширенный функционал сервисов для ведения качественных коммуникаций с клиентами: маршрутизация звонков, автодозвон и конференцсвязь, запись и локальное хранение разговоров, звонки из CRM в один клик, всплывающие карточки при входящих и исходящих вызовах и т.д.

Для быстрой связи с клиентами прямо из CRM можно использовать встроенный софтфон с базовым набором функций для обработки вызовов. Здесь фиксируется статистика, ведется запись разговоров с возможностью прослушать их прямо в системе. Кроме этого, можно выбрать место, где будут храниться аудиосообщения, что позволяет переносить папки с записями в другие пути и директории.

«Quick Sales — это лишь одна из CRM-систем, представленная нашей командой разработчиков на российском рынке. В рамках расширения сотрудничества с компанией «Телфин» мы планируют увеличить число совместных решений и вывести на рынок модуль интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой Sales Expert в течении весны 2024 г.», — сказал о планах Андрей Туровский, генеральный директор CRMpartner.

«Наша компания не только расширяет пул интеграций сервисов коммуникаций с ключевыми CRM-системами в России, но и постоянно обновляет возможности уже готовых решений исходя из потребностей наших пользователей. Сегодня просто невозможно представлять конкурентоспособный бизнес и качественный сервис без подобных коллабораций», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».