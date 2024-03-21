«Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой

Компания «НТЦ ИТ Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой, куда вошли система управления службой каталогов Dynamic Directory и платформа «Роса Центр управления», которая решает задачи по развертыванию ОС и приложений, управлению жизненным циклом ИТ-систем. Решение «НТЦ ИТ Роса» является функциональным аналогом зарубежных решений, построенных на Microsoft Active Directory, Microsoft System Center Configuration Manager и Microsoft Windows Server Update Services.

Система управления службой каталогов Dynamic Directory позволяет хранить информацию о ресурсах сети, начиная от параметров компьютеров, сетевых принтеров и их местоположения, до адресов электронной почты и телефонных номеров сотрудников, позволяет управлять сервисами DNS. Dynamic Directory обеспечивает функционал, аналогичный Microsoft Active Directory.

Благодаря использованию Dynamic Directory, во-первых, все компьютеры организации объединяются в единое пространство. Во-вторых, благодаря централизованному хранению пользовательских учетных записей есть возможность сохранять корпоративную информацию внутри компании и в случае необходимости проводить расследование причин утечки. В-третьих, при смене сотрудником ПК все документы также переедут вслед за пользователем на его рабочее место. В-четвертых, ускорение процесса обновления компьютеров благоприятно скажется на безопасности компании в целом. И в-пятых – это экономия времени на поиск необходимых объектов в локальной сети.

Dynamic Directory интегрируется с платформой оркестрации «Роса Центр управления», которая предназначена для централизованного управления жизненным циклом операционных систем и приложений. «Роса Центр управления» позволяет быстро развертывать операционные системы и приложения, управлять конфигурациями и обновлениями, автоматизировать повторяющиеся задачи и многое другое.

Использование платформы дает организациям возможность повысить на 37% эффективность управления десктопными компьютерами, физическими и виртуальными серверами, благодаря использованию принципа «одного окна».

В «Роса Центр управления» можно выделить четыре основных подсистемы – это «Подсистема инвентаризации», которая позволяет собирать информацию о текущем состоянии как аппаратной, так и программной части компьютеров; «Подсистема развертывания», которая помогает отследить подключенное к сети устройство и удаленно установить на него ОС; «Система управления конфигурациями» выполняет необходимые настройки систем; «Подсистема обновления и распространения программного обеспечения», которая выполняет обновление операционных систем, системного и прикладного программного обеспечения, профилирует группы АРМ для использования в различных подразделениях собственного набора ПО.

Важным элементом системы является сервис управления локальными репозиториями. Он позволяет создавать репозитории отечественных операционных систем («Роса», Astra Linux, «Ред ОС» и «Алт») и прикладного ПО. При этом установка и обновление ОС и приложений осуществляется из локальных репозиториев по расписанию. Такой подход позволяет избежать повышенной нагрузки на локальную сеть, которая наблюдается при скачивании обновлений многими системами из внешних репозиториев, а следовательно, защитить её от потенциальных сбоев.

«Роса Центр управления» позволяет поддерживать инфраструктуру предприятия в работоспособном состоянии, с актуальными версиями операционных систем, офисного и прикладного ПО. Использование «Роса Центр управления», по заявлению представителей компании, сокращает время простоя серверов до 75%. В совокупности время окупаемости платформы составляет 7 месяцев.

Решения «НТЦ ИТ Роса» для централизованного управления ИТ-инфраструктурой найдут свое применение в организациях любого размера, начиная с 20 компьютеров. И, конечно же, наибольший эффект получат организации с большой и распределенной ИТ-инфраструктурой.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию «НТЦ ИТ Роса», сказал: «Решение НТЦ ИТ Роса для централизованного управления облегчает организациям переход на отечественную инфраструктуру и повышает эффективность и безопасность ИТ-систем».