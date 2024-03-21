Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра»

Компания «Даком М» сообщила о получении официального сертификата совместимости облачной платформы SpaceVM и универсальной цифровой платформы «Каскад Цифра» разработчика и вендора «СибКом Цифра».

Интеграцию «Каскад Цифра» и SpaceVM можно использовать в различных сферах, таких как металлургия, водоснабжение, химическая и нефтехимическая промышленность, нефтегазовый сектор, пищевая и легкая промышленность, образование, строительство, энергетика, угольная промышленность, автомобильная промышленность и других отраслях.

«Я рад сообщить о получении сертификата совместимости нашей облачной платформы SpaceVM и платформы «Каскад Цифра». Это событие способствует повышению эффективности российских компаний и их конкурентоспособности на мировом рынке. Оптимизация процессов управления и улучшение качества работы наших клиентов являются ключевыми приоритетами для нас», — сказал коммерческий директор «Даком М» Максим Ерофеев.

«Успешное тестирование совместимости «Каскад Цифра» и SpaceVM — ещё один шаг к достижению технологической самостоятельности. Мы в компании «СибКом Цифра» стремимся развивать наше программное обеспечение, расширяя перечень доступных пользователям функций и совместимых платформ», — сказал технический директор по новым разработкам «СибКом Цифра» Андрей Кондрашкин.

SpaceVM – облачная платформа российского производства, является аналогом зарубежных систем виртуализации, таких как VMware и Microsoft Hyper-V. SpaceVM предоставляет комплексные возможности для эффективного управления ИТ-инфраструктурой, а также создания и оркестрации облачных сервисов.

«Каскад Цифра» – гибкая и открытая цифровая платформа, предназначенная для управления производством и промышленной автоматизации технологических процессов на разных уровнях сложности. В рамках платформы решаются сразу три больших задачи: сбор и хранение данных, визуализация и управление, аналитика и приложения.

Для испытаний совместимости продуктов был подготовлен стенд с платформой SpaceVM. Испытания проводились в среде SpaceVM на ОС Astra Linux 1.7 Смоленск и Windows 10. Для каждой ОС был создан комплект виртуальных машин (ВМ). В число испытаний входили: настройка опроса данных по протоколу Modbus TCP, создание и настройка экранных форм для отображения технологической информации. Также были настроены опрос данных по протоколу OPC UA и подключения следующих клиентов: Desktop UI, ULC UX и Remote UI. Кроме того, в процессе испытаний осуществлялась совместная работа испытуемых программных комплексов и запуск «Каскад Цифры». Завершающим этапом стала проверка функциональных возможностей «Каскад Цифра».

В ходе тестовых испытаний, выполненных специалистами «СибКом Цифра» на своем стенде, были проведены проверки корректности установки и функционирования универсальной цифровой платформы «Каскад Цифра» на ОС Astra Linux 1.7 и Windows 10, развернутых в среде SpaceVM.

Тестовые испытания на стендах обоих вендоров подтвердили успешную и корректную совместную работу ПО SpaceVM и ПО «Каскад Цифра».