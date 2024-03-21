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Объявления от нейросети повысят эффективность рекламы в «Яндекс Директе»

Рекламодатели смогут добавлять объявления, созданные с помощью нейросетей, в рекламные кампании в простом интерфейсе «Директа» — «Мастере кампаний». Это позволит увеличить количество целевых действий до 15% по сравнению с кампаниями без сгенерированного контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый блок интерфейса «Объявление от нейросети» позволяет добавить в рекламу креативы в дополнение к собственным объявлениям рекламодателя.

Нейрообъявления создаются с помощью передовых генеративных алгоритмов и моделей «Яндекса». Например, YandexGPT формирует текст объявления, а YandexArt генерирует уникальные изображения для каждого объявления рекламодателя. Нейросети создают оригинальное объявление на основе информации о бизнесе, посадочной страницы и объявлений, которые добавил сам рекламодатель.

Рекламные нейрообъявления оптимизируются по многим параметрам, включая релевантность и привлекательность для целевой аудитории. Благодаря запуску рекламодатели смогут экспериментировать и повышать результативность рекламы, сохраняя контроль над созданием креативов.

Ранее в ноябре 2023 г. предприниматели с подпиской «Яндекс Бизнес» получили возможность в один клик создавать объявления с помощью нейросетей. Теперь генеративные объявления стали доступны более широкому кругу рекламодателей и специалистов.

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