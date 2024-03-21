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МГУ и «Хаб Знаний МойОфис» запустили курсы по работе с отечественным офисным ПО

МГУ имени М.В. Ломоносова и «Хаб Знаний МойОфис», центр организации обучения по продуктам «МойОфис», разработали и выпустили два учебных курса по работе с отечественным офисным ПО. Учебные программы размещены на платформе «Открытое образование» и ориентированы на широкую аудиторию пользователей, в том числе на обучение студентов и повышение квалификации преподавателей. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Студентам доступен курс «Основы работы в приложениях МойОфис», а преподаватели могут пройти программу повышения квалификации «Пакет офисных приложений "МойОфис Стандартный" в профессиональной деятельности» .

Оба курса содержат как теоретический материал по работе в настольных редакторах «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица», «МойОфис Презентация», так и практические задания – выполнение упражнений в приложениях «МойОфис» на закрепление знаний. Программа направлена на развитие российского ИТ-образования и обучение новым технологиям, знакомит пользователей с особенностями интерфейса приложений, а также сценариями использования разных элементов и инструментов.

Директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова Денис Янышев отмечает, что размещение курсов на платформе «Открытое образование» позволяет эффективно организовать знакомство преподавателей и студентов с инновационными решениями МойОфис. «Важным преимуществом электронного формата обучения является его доступность, возможность в любое удобное время выбрать индивидуальный темп обучения, что особенно ценно для студентов и максимально комфортно для преподавателей», – сказал он.

«Мы рады, что в прошлом году МГУ стал нашим партнером в сфере популяризации отечественного ПО. Наша общая цель – развитие ИТ-отрасли, поэтому, привлекая к нашим проектам студентов и преподавателей, мы способствуем формированию технологического суверенитета страны. Обучение позволит слушателям овладеть навыками работы с российским офисным ПО, чтобы в дальнейшем применять их в решении профессиональных задач. Мы планируем расширять учебные программы и надеемся на будущие совместные образовательные проекты», – отметила Светлана Гиацинтова, генеральный директор «Хаб Знаний МойОфис».

Помимо размещения электронных курсов Центр организации обучения «Хаб Знаний МойОфис» совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова планирует проведение серии образовательных вебинаров. Эти мероприятия, организованные в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий», предоставят участникам возможность пообщаться с методистами-преподавателями «МойОфис» и получить онлайн-консультации по ключевым направлениям работы с настольными редакторами.

Материалы рассчитаны на широкую аудиторию и доступны не только студентам и преподавателям МГУ. Пройти обучение по учебным курсам может любой пользователь, зарегистрированный на платформе «Открытое образование».

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«МойОфис» заключил соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках ПМЭФ-2023. Соглашение предусматривает переход университета на российское ПО, разработку учебных курсов для обучающихся и методических материалов для преподавателей, проведение курсов повышения квалификации и семинаров и другие направления совместной работы. По итогам подписанного документа о сотрудничестве «МойОфис» предоставил МГУ право использовать программное обеспечение «МойОфис Стандартный» для 6 тыс. пользователей, а также получать обновление ПО в течение трех лет.

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