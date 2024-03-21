85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности

Аналитический центр группы компаний «Гарда» выяснил, что лишь 9% руководителей высшего звена готовы полностью делегировать функцию автоматизации экономической безопасности машинам. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Аналитический центр группы компаний «Гарда» представил результаты фокус-группы с участием топ-менеджеров российских компаний. Эксперты оценили уровень автоматизации процессов экономической безопасности на предприятиях, готовность бизнеса к цифровизации в этой области и выявили предпочтения в типах систем для решения задачи.

Большинство компаний (63%) проводят менее одной тыс. проверок физических и юридических проверок в год, и только у 9% предприятий эта отметка превышает 10 тыс. Возможно, именно от объемов и частоты обрабатываемой информации зависит то, что аналогичное число опрошенных (9%) готовы полностью доверить машине проверку и принятие решений.

Интересно, что 74% респондентов не передают за пределы компании данные о всех контрагентах/клиентах, и 78% – о сотрудниках, для проведения проверок, мониторинга и решения других задач. Из этого логично следует, что 59% респондентов, выбирая подход и решение для выполнения задач экономической безопасности, остановятся на системе on-premise. При условии, что все данные сохранятся в периметре компании.

В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%.

Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респонденты отметили: количество подключенных источников и качество данных в них (22%), частичную или полную автоматизацию процесса проверок (16%), возможность кастомизации системы (11%).

В фокус-группе участвовали 50 топ-менеджеров. Более половины из них (53%) связаны с отраслью информационной безопасности, 33% — экономической.

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«Гарда» — производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в крупнейших государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.