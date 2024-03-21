CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Инфраструктура
|

85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности

Аналитический центр группы компаний «Гарда» выяснил, что лишь 9% руководителей высшего звена готовы полностью делегировать функцию автоматизации экономической безопасности машинам. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Аналитический центр группы компаний «Гарда» представил результаты фокус-группы с участием топ-менеджеров российских компаний. Эксперты оценили уровень автоматизации процессов экономической безопасности на предприятиях, готовность бизнеса к цифровизации в этой области и выявили предпочтения в типах систем для решения задачи.

Большинство компаний (63%) проводят менее одной тыс. проверок физических и юридических проверок в год, и только у 9% предприятий эта отметка превышает 10 тыс. Возможно, именно от объемов и частоты обрабатываемой информации зависит то, что аналогичное число опрошенных (9%) готовы полностью доверить машине проверку и принятие решений.

Интересно, что 74% респондентов не передают за пределы компании данные о всех контрагентах/клиентах, и 78% – о сотрудниках, для проведения проверок, мониторинга и решения других задач. Из этого логично следует, что 59% респондентов, выбирая подход и решение для выполнения задач экономической безопасности, остановятся на системе on-premise. При условии, что все данные сохранятся в периметре компании.

В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%.

Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респонденты отметили: количество подключенных источников и качество данных в них (22%), частичную или полную автоматизацию процесса проверок (16%), возможность кастомизации системы (11%).

В фокус-группе участвовали 50 топ-менеджеров. Более половины из них (53%) связаны с отраслью информационной безопасности, 33% — экономической.

***

«Гарда» — производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в крупнейших государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Microsoft уничтожает серверы компаний по всему миру. Сырое обновление Windows Server ломает систему. Официального решения нет

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще