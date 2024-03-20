X5 Group разработала собственную систему управления складами

Х5 Group разработала и начала промышленное внедрение собственной системы управления складами Nexus WMS (Warehouse Management System), автоматизирующую складские бизнес-процессы. Это программное решение для управления складскими операциями от момента, когда товары попадают на распределительный центр (РЦ) и до того, как они его покидают. Таким образом компания полностью заместила систему управления складами иностранного вендора, который покинул российский рынок. Система является собственной разработкой X5 Tech, ИТ-компании в составе группы. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Система WMS - ключевой элемент управления цепочками поставок, который помогает повысить эффективность складских процессов, обеспечить товародвижение и прозрачность всех товарных запасов компании, находящихся на РЦ, сэкономить время складского персонала за счет сокращения количества операций, а также свести к минимуму ошибки, ведущие к дополнительным затратам. Помимо этого, новая система обеспечивает технологическую основу для последующей роботизации и автоматизации складов компании.

Сейчас порядка 85% объема складских операций Х5 переведены на новую систему, в том числе: приемка товара, голосовая комплектация, управление внутренней маршрутизацией и резервирование, загрузка транспортных средств, работа с документами приходов и отгрузок и др. В рамках анализа функционала в новой системе были выявлены дополнительные возможности оптимизации бизнес-процессов, что уже позволило повысить производительность работы РЦ. Например, процесс резервирования товара для комплектации на отгрузку в Nexus WMS происходит в три раза быстрее.

Система на данный момент введена в опытно-промышленную эксплуатацию на четырех распределительных центрах торговой сети «Пятерочка» в Обнинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Омске, а также на одном РЦ торговой сети «Перекресток» в Воронеже.

Завершение тиражирования новой WMS на все РЦ «Перекрестка» и «Пятерочки» ожидается в середине 2025 и начале 2026 гг. соответственно. Собственная система Nexus WMS уже является стандартом для новых распределительных центров Х5.

«После ухода с рынка иностранных вендоров и анализа имеющихся альтернатив, мы столкнулись с тем, что решения российских компаний не покрывают на 100% потребности нашего бизнеса, прежде всего, в части объема, нагрузок, скорости, масштаба и устойчивости. Более того, мы всерьез задумались о возможности комплексного расширения функционала, в том числе, для целей автоматизации и роботизации наших РЦ. Поэтому мы пришли к необходимости разработки собственной системы. И я с уверенностью могу сказать, что у нас получилось создать систему управления складами мирового класса на уровне передовых европейских и американских аналогов. Сегодняшние реалии будут неизбежно нас подталкивать к роботизации в области складских операций. Теперь у нас есть база, чтобы совершить рывок в этой области. Мы смотрим с большим интересом на возможности, которые робототехника открывает для нас уже сегодня и в среднесрочном горизонте. Nexus WMS Х5 – необходимый и очень своевременный шаг в этом направлении», – сказал Антон Мироненков, управляющий директор «Х5 Технологии».

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X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».

На 31 декабря 2023 г. под управлением компании находились 24472 магазина. Сеть включает в себя 21308 магазинов «Пятерочка», 972 супермаркета «Перекресток», 1500 «жестких» дискаунтеров «Чижик» и 610 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 62 распределительных центра и 5344 собственных грузовых автомобиля на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 372 тыс. сотрудников.

X5 Tech – ИТ-компания и основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов X5 Group. Штат состоит из более 4000 специалистов.